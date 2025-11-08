Resumen: La Administración municipal de El Carmen de Viboral expresa su profundo dolor, indignación y rechazo por el triple homicidio

¡Deja un inmenso vacío! Alcalde de El Carmen de Viboral lamente la masacre y despide al líder juvenil

Minuto30.com .- En medio del luto y la conmoción que embarga al municipio, la Administración Municipal de El Carmen de Viboral emitió un comunicado oficial expresando su «profundo dolor, indignación y rechazo» por el triple homicidio ocurrido esta tarde en el sector Tahamíes.

El dolor institucional es palpable, ya que una de las víctimas mortales fue su amigo y compañero Andrés Giraldo Velásquez, contratista de la Secretaría de Turismo y destacado líder comunitario, lo que obligó a la Alcaldía a suspender de inmediato el Festival «El Carmen Se Viste de Flores» que él ayudaba a organizar.

Comunicado

La Administración municipal de El Carmen de Viboral expresa su profundo dolor, indignación y rechazo por el triple homicidio ocurrido esta tarde en un establecimiento comercial en el sector Tahamíes.

Una de las víctimas es nuestro amigo y compañero Andrés Giraldo, contratista de la Secretaría de Turismo, y destacado líder comunitario. Justamente era uno de los organizadores y promotores del festival El Carmen Se Viste de Flores (se realizaba este fin de semana), y el cual queda suspendido por estos lamentables y dolorosos hechos.

Nuestro alcalde Hugo Jiménez Cuervo expresó que: “Recibo con profundo dolor la noticia del fallecimiento de mi compañero y amigo Andrés Giraldo Velásquez. Un ser humano noble y servicial que deja un vacío inmenso en nuestra comunidad y en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. Mi solidaridad con su familia”.

La Administración de El Carmen de Viboral agradece la recompensa de 500 millones de pesos anunciada por la Gobernación de Antioquia por información que permita dar con el paradero de los responsables y hace un llamado a la ciudadanía para que proporcione información valiosa a la investigación.