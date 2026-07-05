¡Urgente! Angustiosa búsqueda de Deison Duvan Bedoya, «dilan», en Medellín: podría estar herido

Deison Duvan Bedoya López, conocido como "dilan" despareció por el Puente de la Madre Laura, luego de que individuos en un vehículo lo atacaran con arma de fuego y los de una moto se lo llevaran ¿lo ha visto?

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Resumen: Cada minuto es crucial. Si usted lo ha visto cruzando por el sector, lo atendió en algún centro médico o tiene cualquier dato que ayude a dar con su paradero,

Minuto30.com .- Las autoridades y una familia antioqueña se encuentran en una carrera contra el tiempo. Desde las primeras horas de este domingo, 5 de julio, se reportó la misteriosa desaparición de Deison Duvan Bedoya López, un joven de 24 años conocido por sus allegados como «Dilan».

La angustia de sus seres queridos es total, ya que la información preliminar sugiere que el joven podría estar lesionado con un arma de fuego, lo que convierte su localización en una emergencia médica y vital.

Visto por última vez en el norte de la ciudad

De acuerdo con el reporte entregado por sus familiares, el rastro de «Dilan» se perdió a eso de las 6:30 de la mañana.

El último lugar donde fue avistado fue en las inmediaciones del puente de la Madre Laura, una de las zonas de mayor flujo vehicular e interconexión en el norte de Medellín.

Desde ese momento, su familia lo busca con desesperación por hospitales y calles aledañas, sin obtener respuestas.

Vestía completamente de negro y tenía gorra negra con rayas rojas.

Datos Clave para Identificarlo

Para facilitar su reconocimiento rápido por parte de la ciudadanía, aquí están los datos más importantes:

Nombre completo: Deison Duvan Bedoya López.

Alias o cómo lo llaman: «Dilan».

Edad: 24 años.

Fecha y hora de desaparición: Hoy, 5 de julio, a las 6:30 a. m.

Última ubicación conocida: Sector del puente de la Madre Laura, Medellín.

Condición de alerta: 🚨 Posiblemente herido por arma de fuego.

¿Tiene información? Comuníquese de inmediato

Cada minuto es crucial. Si usted lo ha visto cruzando por el sector, lo atendió en algún centro médico o tiene cualquier dato que ayude a dar con su paradero, comuníquese con urgencia con las autoridades.

📞 Línea de atención:

Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación.

CELULAR: 318 532 2916

La familia agradece cualquier información veraz y pide a la comunidad que comparta este reporte para que llegue a la mayor cantidad de personas posible en Medellín y el Valle de Aburrá.