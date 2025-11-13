¡Definidos los Ocho! Estos son los Clasificados a los Cuadrangulares Semifinales

Minuto30
    ¡Vamos poderoso! Convocados del DIM para recibir a Bucaramanga
    El DIM quedó líder de la Liga BetPlay II-2025. Foto: DIM
    Resumen: Definidos los 8 clasificados a los cuadrangulares: Medellín, Tolima, Nacional, Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Santa Fe y América. Medellín y Tolima aseguran el punto invisible.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Tras una intensa última fecha del «Todos contra Todos», el fútbol colombiano ya tiene a sus ocho equipos clasificados para los cuadrangulares semifinales. Los clubes que lograron su cupo son: Medellín, Tolima, Nacional, Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Santa Fe y América. Estos equipos lucharán por el título en la próxima fase.

    El Codiciado «Punto Invisible»

    La clasificación no fue lo único que se definió. Los dos equipos que lograron asegurar el valioso «punto invisible» (que otorga ventaja en caso de empate en puntos dentro de los cuadrangulares) son Medellín y Tolima, tras terminar en las dos primeras posiciones de la tabla. Por su parte, Nacional perdió la oportunidad de obtener esta ventaja al caer derrotado ante Junior en esta última jornada.

    Una Fecha Llena de Goles

    La jornada 20, disputada este 13 de noviembre, se caracterizó por la emotividad y la alta cifra de goles. En total, se marcaron 27 goles en los diferentes partidos del fin de semana, poniendo un cierre espectacular y lleno de acción a la fase de clasificación.

    cuadrangulares nov 2025

    Tabla tomada de google

    cuadrangulares nov 2025

    Tabla tomada de google

    cuadrangulares nov 2025

    Tabla tomada de google

