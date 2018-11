Definidos los árbitros para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga II

Minuto30.com- La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer a través de la Dimayor la lista de árbitros que dirigirán los partidos correspondientes a la vuelta de los cuartos de final en la Liga Águila II-2018.

Igualmente, dio a conocer el grupo arbitral para el juego de ida de la final del Torneo Águila 2018, en el que se medirán Unión Magdalena y Cúcuta Deportivo, ambos con un cupo asegurado en la primera división del balompié colombiano.

LIGA ÁGUILA II-2018

CUARTOS DE FINAL – VUELTA

ATLÉTICO BUCARAMANGA VS INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Central: Gustavo Murillo – Chocó

Asistente No. 1: John A. León – Caldas

Asistente No. 2: Javier Patiño – Meta

Emergente: Ricardo García – Santander

DEPORTES TOLIMA VS INDEPENDIENTE SANTA FE

Central: Bismarks Santiago – Atlántico

Asistente No. 1: Dionisio Ruíz – Córdoba

Asistente No. 2: David Fuentes – Cesar

Emergente: Johan Peña – Tolima

ONCE CALDAS VS RIONEGRO

Central: Luis Sánchez – Valle

Asistente No. 1: Luis G. Navarro – Valle

Asistente No. 2: Javier Zemanate – Huila

Emergente: Alejandro Gallego – Caldas

LA EQUIDAD VS ATLÉTICO JUNIOR

Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No. 1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No. 2: Diego Flechas – Boyacá

Emergente: Fredy Moyano – Asocafa

TORNEO AGUILA 2018

FINAL – IDA

UNIÓN MAGDALENA VS CÚCUTA DEPORTIVO

Central: Mario Herrera – Meta

Asistente No. 1: Eduardo Díaz – Cundinamarca

Asistente No. 2: Miguel Roldán – Antioquia

Emergente: John Perdomo – Huila