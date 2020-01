Definidos árbitros para todos los partidos de la primera fecha

Minuto30.com- La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer a través de la División Mayor del Fútbol Colombiano la lista de árbitros que dirigirán los partidos correspondientes a la fecha 1 de la Liga BetPlay I- 2020.

Fernando Acuña, de Boyacá, será el juez central del partido entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira, que se cumplirá el próximo domingo a partir de las 5:20 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot.

Entre tanto, Juan Vaca será el asistente número 1, mientras que Camilo Portela cumplirá el rol de asistente 2. John Gómez fungirá como asistente.

Árbitros para los partidos de la primera fecha

RIONEGRO VS JAGUARES FC

Central: Luis Sánchez – Valle

Asistente No. 1: Luis G. Navarro – Valle

Asistente No. 2: Robinson Barona – Valle

Emergente: Jorge Tabares – Antioquia

ONCE CALDAS VS INDEPENDIENTE SANTA FE

Central: Ricardo García – Santander

Asistente No. 1: Elkin Echavarría – Antioquia

Asistente No. 2: Víctor Wilches – Boyacá

Emergente: Jonathan Aguirre – Caldas

ENVIGADO FC VS BOYACÁ CHICÓ

Central: John Perdomo – Huila

Asistente No. 1: Javier Zemanate – Huila

Asistente No. 2: Geovanny Padilla – Bogotá

Emergente: Diego Escalante – Antioquia

ATLÉTICO BUCARAMANGA VS DEPORTIVO CALI

Central: Keiner Jiménez – Cesar

Asistente No. 1: Cristian De La Cruz – Nariño

Asistente No. 2: Julio Hoyos – Córdoba

Emergente: Ramiro Pabón – Santander

JUNIOR FC VS LA EQUIDAD

Central: Luis Trujillo – Valle

Asistente No. 1: Miguel Roldán – Antioquia

Asistente No. 2: Jonathan Paniagua – Antioquia

Emergente: Roberto Padilla – Atlántico

AMÉRICA DE CALI VS ALIANZA PETROLERA

Central: Óscar Gómez – Antioquia

Asistente No. 1: José D. Piedrahita – Antioquia

Asistente No. 2: John Aguilar – Risaralda

Emergente: Luis Delgado – Valle

PATRIOTAS BOYACÁ VS CÚCUTA DEPORTIVO

Central: Mauricio Pérez – Antioquia

Asistente No. 1: Javier Patiño – Meta

Asistente No. 2: Kevin Agamez – Bolívar

Emergente: Diego Flechas – Boyacá

ATLÉTICO NACIONAL VS DEPORTIVO PEREIRA

Central: Fernando Acuña – Boyacá

Asistente No. 1: Juan C. Vaca – Bogotá

Asistente No. 2: Camilo Portela – Cundinamarca

Emergente: John F. Gómez – Antioquia

MILLONARIOS FC VS DEPORTIVO PASTO

Central: Mario Herrera – Meta

Asistente No. 1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No. 2: David Fuentes – Cesar

Emergente: Nicolás Rodríguez – Bogotá

VAR: Alexander Ospina – Quindío

AVAR: Alexander León – Caldas

Observador VAR: Wilson Lamouroux – FCF

Quality Manager: Simón Ferro – FCF