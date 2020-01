Definidos árbitros para partidos que abrirán segunda fecha de la Liga

Minuto30.com- La División Mayor del Fútbol Colombiano dio a conocer los árbitros para los primeros tres partidos de la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2020.

Por lo pronto la jerarca del balompié cafetero solo anunció los encargados de impartir justicia en los juegos que se disputarán este martes 28 de enero.

Bismarks Santiago, del Atlántico, será el juez central en el Estadio Atanasio Girardot, donde se medirán Deportivo Independiente Medellín y Rionegro Águilas Doradas, a partir de las 6:05 de la tarde.

Por su parte, Diego Escalante, de Antioquia, pitará en el Palogrande, en el encuentro entre Once Caldas y Atlético Bucaramanga; mientras que Jorge Tabares, también de este departamento, hará lo propio en el clásico que protagonizarán Deportivo Cali y Atlético Junior, en Palmaseca.

Equipos arbitrales completos

ONCE CALDAS VS ATLÉTICO BUCARAMANGA

Central: Diego Escalante – Antioquia

Asistente No. 1: John F. Gómez – Antioquia

Asistente No. 2: Johan Peña – Tolima

Emergente: John Gallego – Caldas

INDEPENDIENTE MEDELLÍN VS RIONEGRO

Central: Bismarks Santiago – Atlántico

Asistente No. 1: Víctor Wilches – Casanare

Asistente No. 2: Roberto Padilla – Atlántico

Emergente: Óscar Gómez – Antioquia

DEPORTIVO CALI VS JUNIOR FC

Central: Jorge Tabares – Antioquia

Asistente No. 1: Diego Flechas – Boyacá

Asistente No. 2: John Reyes – Antioquia

Emergente: Diego Ulloa – Valle