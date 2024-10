Definidas las dos primeras llaves de cuartos de final de la Copa América

Minuto30.com .- Argentina, Canadá, Venezuela y Ecuador son los cuatro equipos que se enfrentan en las primeras fechas de los cuartos de finales.

El cuatro de julio se da inicio a la segunda etapa de la Copa América, de donde saldrán los clasificados a semifinales.

Argentina y Ecuador se enfrentarán en el NGR Stadium de Houston en Texas; mientras que Venezuala y Canadá se verán las caras el 5 de julio en el AT&T Stadium, Arlington de Texas.

Ambos partidos se jugarán a las 8 de la noche hora colombiana.

Sorpresas te da la vida

Perú y Chile, no pudieron superar a la tímida Canadá, que con «su nadadito de perro» alcanzó cuatro puntos y se quedó con el segundo lugar del grupo A, donde Argentina se clasificó con nueve puntos de nueve disponibles.

De manera sorpresiva se quedaron en el camino equipos como México, cabeza del grupo B; al ser superado por Ecuador solo por la diferencia de goles. Venezuela fue el palo de la jornada, al alcanzar un puntaje perfecto, nueve puntos en tres partidos. Jamaica se fue sin pena ni gloria, con cero puntos.

A la espera de los otros cuatro

Este lunes y martes saldrán los otros cuatro clasificados; si bien Uruguay y Colombia ya tienen su paso asegurado hay que esperar los encuentros para conocer el lugar que ocuparán y los otros equipos que estarán en las llaves de cuartos de final.

El lunes 1 de julio Estados Unidos y Panamá se medirán por uno de los cupos del grupo C; por su parte Uruguay se enfrenta con Bolivia, equipo ya sin opción, pues no tiene ningún punto a su favor.

El martes será la oportunidad para Colombia y Brasil, en lo que se espera sea el clásico de la jornada, que definiría los puestos de ingreso a los cuartos de final.

Sin embargo Costa Rica podría ser la sorpresa del Grupo D; al enfrentarse con Paraguay y de conseguir una victoria pondría a Brasil a «sudar frío».

El día 6 de julio se jugarán las dos llaves que dan paso a semifinales; el primera partido a las 5 de la tarde y el siguiente a las 8 de la noche.

Ganador D vs. Segundo C jugará en el State Farm Stadium, Glendale, Arizona; por su parte el Ganador C vs.Segundo D en la Sede Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

Aquí más Noticias de Deportes