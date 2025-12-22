Defensoría del Pueblo mediará para la liberación de los 18 militares en el Chocó

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- La tensa situación de orden público que se vive en el departamento del Chocó entra en una fase definitiva de mediación. La Defensoría del Pueblo confirmó que, tras las coordinaciones realizadas con la Gobernación del Chocó, liderará una misión humanitaria para lograr el retorno seguro de los 18 miembros del Ejército Nacional que permanecen retenidos en el resguardo indígena La Puria, en zona rural de Carmen de Atrato.

    La situación, que se originó el pasado fin de semana, ha mantenido al país en vilo debido a la imposibilidad de movimiento de las tropas, quienes se encontraban en la zona adelantando labores de vigilancia contra el Eln.

    Coordinación interinstitucional para el retorno

    Ante la solicitud de las mismas comunidades indígenas y la urgencia manifestada por el Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo ha asumido el rol de garante. El objetivo es facilitar un diálogo que permita el regreso de los soldados tanto a su unidad militar como al seno de sus familias, garantizando en todo momento el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

    “Hemos ofrecido todo el apoyo institucional para facilitar un pronto y seguro regreso de los miembros del Ejército. En las próximas horas acompañaremos la misión que buscará normalizar la situación en el resguardo”, informó el ente de control.

    El papel del resguardo La Puria

    El resguardo La Puria ha sido el epicentro de este incidente. Según versiones preliminares, la comunidad habría impedido la movilización de los uniformados alegando autonomía territorial. Sin embargo, la intervención de la Defensoría busca clarificar los hechos y asegurar que la presencia institucional del Estado sea armonizada con los derechos de los pueblos étnicos, sin que ello implique la privación de la libertad de los servidores públicos.

    La misión humanitaria contará con el acompañamiento de delegados regionales y expertos en resolución de conflictos, quienes se desplazarán hasta el corazón de la zona rural de Carmen de Atrato.

    Tanto la Gobernación como la Defensoría han sido enfáticas en que la prioridad absoluta es evitar cualquier tipo de confrontación física. Se espera que, mediante la palabra y la concertación, los 18 militares puedan ser entregados a la comisión en las próximas horas, cerrando así este capítulo de tensión en el occidente colombiano.

