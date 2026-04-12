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    Defensores de la Patria condena amenazas contra Paloma Valencia y denuncia silencio del Gobierno ante intimidaciones a Abelardo De La Espriella

    “Estamos convencidos de que callar es un acto de cobardía”: Abelardo de la Espriella por amenazas a Paloma Valencia

    Publicado por: SoloDuque

    abelardo de la espriella paloma valencia
    Fotos: Redes Sociales/Minuto30
    Defensores de la Patria condena amenazas contra Paloma Valencia y denuncia silencio del Gobierno ante intimidaciones a Abelardo De La Espriella

    Resumen: Abelardo De La Espriella, rechaza la amenaza de muerte dirigida contra la candidata Paloma Valencia

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El movimiento ciudadano Defensores de la Patria y su líder, Abelardo De La Espriella, rechazan la amenaza de muerte dirigida contra la candidata Paloma Valencia, materializada a través de una “corona fúnebre digital” que circula en redes sociales. Es infame que la política no pueda hacerse con tranquilidad, ejerciendo la libre participación y con propuestas. A esto le temen los violentos.

    “Estamos convencidos de que callar es un acto de cobardía, así que como defensores de la ley y la democracia estamos de acuerdo con lo expuesto por el expresidente Álvaro Uribe” y agrega el comunicado: “Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”. El honor y la vida son sagrados, y el debate político no debe ser arrasado por la intimidación criminal, enfatiza el candidato presidencial.

    Así mismo puntualiza que “seguros de que Paloma tiene una gran entereza, estamos de su lado y respaldamos el mensaje publicado por la candidata en su red de X”, en este se lee “Las amenazas y la falta de garantías no nos detienen en esta lucha por un país sin miedo, donde no sean los violentos los que manden y pongan las condiciones”, dice la candidata del CD y la Gran Alianza por Colombia en sus redes.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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