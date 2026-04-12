Defensores de la Patria condena amenazas contra Paloma Valencia y denuncia silencio del Gobierno ante intimidaciones a Abelardo De La Espriella

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria y su líder, Abelardo De La Espriella, rechazan la amenaza de muerte dirigida contra la candidata Paloma Valencia, materializada a través de una “corona fúnebre digital” que circula en redes sociales. Es infame que la política no pueda hacerse con tranquilidad, ejerciendo la libre participación y con propuestas. A esto le temen los violentos.

“Estamos convencidos de que callar es un acto de cobardía, así que como defensores de la ley y la democracia estamos de acuerdo con lo expuesto por el expresidente Álvaro Uribe” y agrega el comunicado: “Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”. El honor y la vida son sagrados, y el debate político no debe ser arrasado por la intimidación criminal, enfatiza el candidato presidencial.

Así mismo puntualiza que “seguros de que Paloma tiene una gran entereza, estamos de su lado y respaldamos el mensaje publicado por la candidata en su red de X”, en este se lee “Las amenazas y la falta de garantías no nos detienen en esta lucha por un país sin miedo, donde no sean los violentos los que manden y pongan las condiciones”, dice la candidata del CD y la Gran Alianza por Colombia en sus redes.