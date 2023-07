VIDEO. Debemos unirnos por la defensa de la vida: Padre Francisco de Roux

in

El padre Francisco de Roux, quien presidió la Comisión de la Verdad, lamentó que en Plan Nacional de Desarrollo no se hubieran incluido las recomendaciones consignadas en el informe final entregado al país, pues considera que el Estado aún tiene una gran deuda con las víctimas de la violencia y con los colombianos más golpeados por la guerra.

Así lo señaló al recibir la Orden del Congreso en el grado de Comendador y asegurar: “Este es un momento es un momento en que el país debe unirse en las cosas más profundas, no en las cosas del debate de la democracia que son perfectamente normales en medio de una disputa política, pero nosotros tenemos todos que proteger al ser humano, respetarlo, jugarnos todos para que la vida de cualquier colombiano sea protegida, acogida, que nos tratemos como iguales, que cualquier niño afrocolombiano del Chocó debe ser tratado con la misma grandeza con que se trata a un niño de El Chicó de Bogotá o del barrio El Poblado de Medellín, que comprendamos que los más grande de Colombia es su gente”.

El sacerdote Jesuita señaló, además, que es lamentable que el Congreso y el país no hayan entendido que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no querían convertirse en ley de obligatorio cumplimiento, sino el resultado de miles y miles de testimonios de las víctimas, para entender mejor el país y proponer los mejores caminos de solución a las grandes carencias nacionales.

“Lo realmente importante es el respeto y el reconocimiento del otro, de las otras, que nos tratemos como iguales, que respetemos a quien piensa diferente, que aunque hemos construido una institucionalidad es necesario defender la vida, porque una vida humana no tiene precio y vale muchísimo más que toda la institucionalidad”, puntualizó el Padre de Roux.

Por su parte la Senadora del Pacto Histórico, Clara López, aseguró que la condecoración al Padre de Roux y a toda la Comisión de la Verdad es un reconocimiento al gran trabajo que hicieron por documentar la crueldad de la guerra y los padecimientos de las víctimas del conflicto, los 9 millones de víctimas, que si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de ellas “tendríamos que callar 17 años”.

Clara López también se lamentó de que en el Congreso se hubiera negado el artículo que incluía las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, de lo que dijo: “Lamento que no hayamos sido capaces de ese mínimo reconocimiento de un trabajo de una comisión constitucional, que le presenta un trabajo enorme al país, con unos hallazgos y unas recomendaciones que deberían iluminar todo el plan nacional de desarrollo, como de hecho lo hace porque no dejan de existir, así haya sido negada su inclusión en el plan Nacional de desarrollo”.

La congresista insistió en que la negación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el PNG muestra una cosa que hay que corregir: “Muestra cómo en Colombia todavía no tenemos un acuerdo sobre la paz, no tenemos un acuerdo sobre la verdad, no tenemos un acuerdo sobre las víctimas y tenemos que seguir trabajando en ello”, concluyó Clara López.

