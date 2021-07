El alcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad, mediante el decreto # 118 del 22 de julio de 2021, regula el tránsito de equinos y las cabalgatas en el municipio, con el propósito de velar por el bienestar animal de los equinos, prevenir desórdenes públicos, proteger la salud pública y evitar afectaciones a la movilidad.

El director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio Cardona, felicitó al alcalde de La Estrella, “por promover políticas públicas, claras y reales en función del bienestar animal”.

La Estrella reguló las cabalgatas

Importante señalar que el decreto no prohíbe las cabalgatas en su totalidad, si no que define en qué lugares se puede y en cuáles no realizar este tipo de actividad. La medida define las calles y carreras del municipio por las que queda prohibido el tránsito de equinos y se desglosan los requisitos necesarios para la realización de esta actividad en las zonas permitidas del municipio.

De estas condiciones, se destaca: una autorización de trazado de recorrido de la Secretaría de Movilidad, certificado médico veterinario en donde se conste que los equinos están en condición óptimas para la realización de la actividad y garantizar la presencia de un organismo de socorro y un veterinario durante el recorrido. Asimismo, los caballistas no podrán consumir bebidas embriagantes.

