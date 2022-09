Tal y como acostumbra, Rigoberto Urán fue protagonista en las entrevistas que le comparte a los medios de comunicación, esta vez, luego de quedarse con la etapa 17 de la Vuelta a España. De manera graciosa, el colombiano contó su experiencia lo que hizo que sus seguidores y los españoles se divirtieran con sus dichos.

En su primera interacción, Rigo sorprendió con varios madrazos con los que expresó lo contento que se encontraba por la victoria que nunca había logrado en la Vuelta.

En conversaciones con ESPN, con la gracia y el desparpajo que lo caracteriza, el antioqueño contó la estrategia con la cual afrontó los últimos momentos de la etapa. Urán llegó al remate junto a varios ciclistas, se preocupó por medir de la mejor manera las fuerzas de los demás, y eligió de forma perfecta el instante para dejarlos atrás de cara a la meta.

En medio de risas, Rigoberto manifestó: “En ese momento dije: no, hijue…, yo ya he hecho segundo en la Vuelta, he hecho varias etapas de segundo, no se me puede escapar esta hijue… Adelante iba Jesús Herrada y yo dije: voy a dejar a este malpa… ahí, lo voy a tener ahí, lo voy a tener. Cuando Soler se me vaya a arrimar, se lo pego. Pero cuando uno viene reventado, güe…, es muy difícil pensar”.

“Tomé aire, papi, y a falta de 200 metros, ‘tran’, hijue… Aquí fue lo que fue, hijue… No tuve tiempo ni de levantar las manos, güev…”, añadió feliz Rigoberto Urán.

Estas fueron las declaraciones del ciclista colombiano tras su triunfo en la Vuelta a España: