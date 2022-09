Este miércoles, el colombiano Rigoberto Urán se quedó con la etapa 17 de la Vuelta a España luego de derrotar a Craddock, Soler y Herrada en una final bastante disputada.

Le puede interesar

El ‘Toro de Urrao’ dejó claro que continúa vigente y le regala al país su primera victoria en la ronda ibérica.

Aparte de eso, se convirtió en el ciclista 104 en toda la historia en lograr un triunfo en el Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España.

¡ never gives up!

@UranRigoberto wins at Monasterio de Tentudía.

️ Enjoy an explosive final KM.#LaVuelta22 pic.twitter.com/W4LR6RB4TD

— La Vuelta (@lavuelta) September 7, 2022