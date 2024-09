Declaraciones del Secretario de Educación sobre «ataque» de un menor a un profesor en el salón de clases

Minuto30.com .- El Secretario de Educación se pronunció la noche del lunes 16 de septiembre, luego de que se conociera el lamentable incidente que involucra a un profesor y a un menor de solo 13 años, en un incidente que está siendo investigado.

Pronunciamiento del Secretario de Educación de Medellín Luis Guillermo Patiño

Acá la transcripción textual de las declaraciones entregada por el funcionarios a los medios de comunicación:

«Hoy rechazamos este tipo de violencia contra nuestros docentes y contra cualquier integrante de las comunidades educativas. Y hoy, precisamente desde la Alcaldía de Medellín, nos importa el docente y nos importa mucho la parte humana de la familia y de la salud del profesor. Por eso nos hicimos presentes aquí, en el Pablo Tobón Uribe y quiero decirles que por fortuna pude hablar vía telefónica con el profesor. Está consciente; tiene, por supuesto, algunas heridas. Se está recuperando, pero en medio de esto que es tan triste, las heridas no revisten gravedad ni están poniendo en riesgo ningún órgano vital. Está en recuperación y va a seguir en este hospital, precisamente siendo atendido

De acuerdo a las informaciones que tenemos, el menor de edad, en un proceso de clase normal de un trabajo que estaban haciendo con otros estudiantes. El profesor termina esa actividad, sale del salón y es agredido.

No sabemos en este momento los móviles de esa agresión. Está siendo investigado.

Por fortuna, ya sabemos, por supuesto, quién es el menor. Es un menor menor de edad, de trece años; está siendo atendido no sólo por policía de infancia y adolescencia, sino que ya está en la jurisdicción de la Comisaría de Familia por parte también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en este momento lo estamos atendiendo tanto a él como a las familias.

Pero yo creo que aquí hay un mensaje muy poderoso y es que nosotros rechazamos cualquier tipo de agresión por un profesor, por un estudiante o por cualquier miembro de la de la comunidad educativa. Estamos activando todas las rutas. Estamos haciendo un acompañamiento especial en el colegio desde hoy; tenemos un protocolo de tres días de intervención con maestros, con estudiantes, porque realmente estas cosas nos ponen muy tristes, porque lo que hacemos precisamente como Secretaría de Educación y Alcaldía de Medellín, es llevar programas como entorno protector, programas como Medellín te quiere, darles oportunidades a nuestros estudiantes y por eso esto lo rechazamos, nos preocupa, damos la cara y lo atendemos para que no vuelva a suceder.

Con respecto a detalles del maestro lesionado y del menor presunto agresor, el secretario Luis Guillermo Patiño explicó:

«De acuerdo a la información que tenemos, el profesor había llegado este año a la institución. No tenía ningún problema, ninguna amenaza; inmediatamente buscamos los rasgos y los antecedentes académicos y disciplinarios del estudiante y no tiene ninguno.

Es un niño que no ha tenido problemas de disciplina, que no ha tenido problemas de déficit de atención ni educativos. Entonces eso nos alarma muchísimo más, nos preocupa y por eso la intervención va a ser integral, no solo con este menor, sino también con su familia, para saber qué fue lo que produjo esta reacción tan desagradable y tan triste.

Y hoy, por supuesto, también nos preocupa y por eso estamos acá, acompañando al profesor que gracias a Dios está fuera de peligro, está estable y esperamos que pronto pueda ser dado de alta por esta institución médica donde nos encontramos hoy.

