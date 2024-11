Madrid, 12 feb (EFE).- El Real Madrid, que impone respeto en Europa y en la Liga Endesa, aspira en Málaga a conquistar la Copa del Rey, el que sería el segundo título oficial de la temporada tras la Supercopa de España con la que inició un camino muy prometedor.

Para el argentino Gabriel Deck (Añatuya, 1995) gran parte del buen desempeño de los suyos se explica porque el plantel es un grupo que, cuando llegan los momentos difíciles, "se une más" y en el que "cualquiera puede ser figura", según explica en una entrevista con la Agencia EFE.

Pregunta: Del uno al diez… ¿en qué punto de forma cree que llega el Real Madrid a la Copa del Rey? ¿Es el que hubieran deseado a estas alturas de la temporada?

Respuesta: Creo que llegamos bien, un nueve o un diez. Tenemos a todos los jugadores sanos, es importante haberlos recuperado. Estamos en la mejor forma para la Copa del Rey después de todo lo recorrido y lo hecho durante la temporada regular.

P: ¿Asumen el papel de principales favoritos o prefieren quitarse esa etiqueta?

R: Prefiero que no nos pongan esa etiqueta porque puede pasar cualquier cosa. Es un partido, cuarenta minutos y no se sabe qué pasa. Hay que estar muy concentrados, hay que estar enfocados en eso y en esta semana que es clave, en la que hay que ir día a día. Ponernos el papel de favoritos que la gente nos pone, no me gustaría.

P: Pero es inevitable por lo que están haciendo.

R: Obviamente sí. Es el Real Madrid, es un club que siempre está peleando por los títulos, tratando de ganar. Pero nosotros tenemos que abstraernos de eso y tratar de pensar para dentro en lo nuestro.

P: ¿Ayudan a poner los pies en el suelo derrotas contundentes como la del Mónaco o la del Dreamland Gran Canaria?

R: Sí, muchísimo. Que te den 'palazos' así nos baja a la tierra, sirve para darnos cuenta de que no somos invencibles y de que un día en el que no estemos bien cualquier equipo nos puede ganar, más en este torneo que es día a día. Hay que ir tranquilos, tratar de estar bien, pensar en lo nuestro y hacer lo que venimos haciendo para construir lo que hemos construido.

P: Una de las cosas que suele valorar su entrenador es que anteponen el brillo del colectivo al individual. ¿Le resulta sencillo al jugador no poder ser protagonista por sí mismo?

R: Con los egos de cada jugador es un poco difícil, a veces cuesta más y a veces menos. Pero creo que en este equipo todos los jugadores dejan de lado eso para el bien común. Es normal que alguno se enoje porque no juega mucho o no mete puntos, pero hay que saber que si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos. Algún día le toca a uno y otro a otro, en este equipo cualquiera puede ser figura. Hay que pensar más en el grupo que en lo individual.

P: ¿Cuál diría que es la principal fortaleza del Real Madrid ahora mismo?

R: Para mi es lo grupal, en esto estamos muy bien. En el vestuario en el día a día y en la cancha se nota el compañerismo. Hay enfados y cosas que son normales en un grupo, pero cuando llegan los momentos difíciles este grupo se une más y trata de salir adelante. Ahí saca muchos partidos.

P: ¿Haber pasado por la NBA le da un plus de jerarquía?

R: El haber ido allí es una experiencia más para mi; el haber ido y tratar de conocer esa liga, el poder jugar. Es más experiencia que jerarquía porque uno aquí no deja de aprender día a día. Sigo aprendiendo de cada compañero y de cada entrenador en el día a día.

P: ¿El baloncesto estadounidense fue como lo esperaba?

R: Más o menos. Esperaba jugar más, estar más en cancha. Sabía más o menos a lo que iba, pero no tuve la suerte de poder estar más tiempo. Tomé la decisión de volver y hoy estoy en Madrid disfrutando.

P: ¿Decir que jugó en la NBA le produce orgullo?

R: Sí, me genera orgullo. Más siendo argentino, con esa competitividad que tenemos. El poder estar en la NBA siendo pocos los que han ido era algo muy lindo, una oportunidad única que se iba a dar solo una vez en la vida. He tratado de aprovecharla y me ha servido como experiencia

P: Cree que hay algo que podía haber cambiado para seguir allí más tiempo?

R: No. Traté de ser yo mismo, como lo fui en todos los lados. Quizás ellos no entendieron lo que era yo, o al revés. Pero no cambiaría nada.

P: Otro jugador que pasó un experiencia parecida a la suya fue su compatriota Facundo Campazzo. ¿Qué ha supuesto su vuelta para usted en lo personal y para el equipo en lo grupal?

R: Para mi en lo personal muchísimo porque es un amigo con el que estoy en contacto permanentemente. Y para lo grupal ha sumado muchísimo. Conoce esta liga como nadie, conoce el club, llevaba muchos años aquí antes de irse. Es como si hubiera vuelto a su casa.

P: ¿Qué diferencias hay entre el Real Madrid de Pablo Laso y el de Chus Mateo?

R: Diría que vamos en la misma línea. Chus estuvo muchísimo tiempo con Pablo como asistente y en el club, conoce esto como nadie. Creo que venimos siguiendo una misma línea desde hace bastante tiempo.

P: ¿Tiene usted margen de mejora?

R: Quiero seguir mejorando. Día a día sigo aprendiendo, tratando de mejorar cosas individuales y colectivas, mentales. Hasta el día que me retire voy a tratar de seguir mejorando.

P: ¿En qué puede dar un paso hacia adelante?

R: Quizás en el lanzamiento de tres puntos. He ido mejorando año a año, hoy también sigo tratando de mejorarlo. Luego, lo que uno hace bien hay que tratar de seguir haciéndolo cada vez mejor.

P: Su tiro de tres tiene firma personal

R: Sí, es un poco peculiar. Pero la cuestión es que entren, hay que tirar como sea y mientras entren no me importa (risas).

P: ¿De dónde viene esa manera de lanzar?

R: Yo veía mucho a un jugador argentino que se llamaba Leonardo Gutiérrez, ganó muchas ligas en Argentina. Tiraba medio así; paradito, sin saltar y medio rápido. Cuando era pequeño le copiaba mucho y trataba de imitarlo, creo que me quedó de ahí. Quisieron muchas veces que lo cambiara, pero es difícil.

P: Vienen ahora las ventanas FIBA ¿Cómo se explica la ausencia de Argentina en el Mundial y en los Juegos?

R: Pasa. Son procesos, son etapas que van cambiando. Uno se queda con la 'Generación dorada' que venía haciendo todo bien y entrando en todos los torneos. Pero también viene bien tener un bajón importante para seguir construyendo y con jugadores jóvenes que vienen hacer una nueva camada y una nueva historia.

P: Jugadores como Facundo o usted, llamados a liderar a la nueva generación desde la experiencia en un gran club como el Real Madrid, sienten más presión por lo que hizo esa 'Generación dorada'?

R: Más que presión es exigencia de tratar de hacerlo bien y mostrar ese camino que ellos nos mostraron a nosotros. Ojalá podamos seguir así y se pueda construir algo lindo para más adelante.

