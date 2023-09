«Decepción Real» Ariadna Gutiérrez Vs Paulina Vega parece ser la nueva polémica de primas.

Como un baldado de agua, fueron recibidas las palabras de la ex Miss Universe Princesa que no escatimó en mostrar lo que algunos denominaron una «decepción real». Aridna se refirió a su prima Paulina Vega sobre varios aspectos : “Yo la veía como wow, la admiraba muchísimo. Pero me han pasado muchas veces en mi vida, cuando uno admira a alguien por una foto, por un momento en la TV y arma una fantasía alrededor de ella, y la conoce en persona y se da cuenta de que no es real, es como: ¡ay, no puede ser, qué decepción!”. Los reinólogos están en shock ya que esto no es común y sobre todo que estas han sido dos Miss Universe Colombia, representativas del Siglo XXI.

DESDE NUEVA YORK

El Dato: Paulina Vega Dieppa, nacio el 15 de enero de 1993, es presentadora de televisión, modelo y reina de belleza que fue coronada Miss Colombia 2013 y Miss Universo 2014. Por su parte Ariadna fue «Señorita Colombia» en 2014 y primera finalista en Miss Universo 2015.

