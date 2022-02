Este domingo, 6 de febrero, Luis Díaz ingresó al campo del Anfield un minuto después del primer gol anotado por Diogo Jota, luego de la asistencia de Trent Alexander-Arnold.

A los 68 minutos llegó el segundo gol de los rojos por parte de Takumi Minamino, un remate con la derecha desde mitad del área tras un mágico pase, que incluyó robo de la pelota de Luis Díaz.

La tercera anotación llegó por intermedio de Harvey Elliott, un remate con la izquierda, esta vez también desde el centro del área por el lado derecho de la portería, en donde Andrew Robertson puso el balón.

El colombiano debutó y sumó sus primeros minutos con el Livepool en la fecha correspondiente a la cuarta ronda de la Emiratos FA Cup.

Datos de Luis Díaz en su debut con el Liverpool:

– Puntaje: 6.8

– Minutos: 33

– Pases clave: 1

– Asistencias: 1

– Regates: 1 de 1

– Toques: 24

– Pases acertados: 17 de 18 (94%)

– Duelos ganados: 2 de 5

– Entradas: 1

Welcome to Anfield, @LuisFDiaz19 🔴

Some tidy footwork as he puts it on a plate for @takumina0116, who makes no mistake 💥#EmiratesFACup pic.twitter.com/ml5RAywrHB

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022