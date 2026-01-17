¡Debuta Casco! Titulares de Atlético Nacional para recibir al Chicó

Menú Últimas noticias
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
    Publicado por: Alejandro Rincón

    Conoce la nómina titular de Atlético Nacional ante Boyacá Chicó, destacando el debut de Milton Casco en la Liga BetPlay 2026. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Atlético Nacional, bajo la dirección de Diego Arias, definió su nómina titular para debutar en la Liga BetPlay I-2026 frente a Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot. El equipo formará con David Ospina en el arco; una defensa integrada por Román, García, Tesillo y el debutante Milton Casco; un mediocampo liderado por Zapata, Rengifo y Edwin Cardona; y un tridente ofensivo compuesto por Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Dairon Asprilla.

    El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció el grupo de titulares con los que enfrentará a Boyacá Chicó, en el inicio de la Liga BetPlay I-2026.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El verde paisa formará con David Ospina en el arco y los centrales Simón García y William Tesillo.

    Por su parte, los laterales serán Andrés Felipe Román por la banda derecha y por la banda izquierda el refuerzo debutante Milton Casco.

    La pareja de volantes estará integrada por Juan Manuel Zapata y Juan Manuel Rengifo, mientras Edwin Cardona jugará más adelantado.

    En el ataque el extremo derecho será Marlos Moreno ante la ausencia de Marino Hinestroza y Andrés Sarmiento, por izquierda.

    Finalmente en el ataque verdolaga estará Dairon Asprilla.

    El compromiso se disputará desde las 6:20 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


