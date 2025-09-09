Minuto30
    Confirmado el horario de debut de la Selección Colombia Femenina en Medellín
    Medellín ya conoce fecha y hora para recibir a la Selección Colombia Femenina de mayores en el estadio Atanasio Girardot. Foto: FCF
    Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol ha confirmado el horario de debut de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, un torneo que otorgará cupos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. El primer partido se jugará contra la Selección de Perú el viernes 24 de octubre de 2025 a las 8:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y se espera una gran asistencia de la afición para apoyar al equipo en este importante inicio.

    La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el horario para el partido de debut de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

    El combinado nacional se enfrentará a la Selección de Perú en su primera jornada, que marca el inicio del camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

    Esta nueva competición, que se disputará entre octubre de 2025 y junio de 2026, otorgará cuatro cupos para el Mundial.

    Dos cupos serán directos y dos irán al repechaje intercontinental. El torneo tendrá un formato de todos contra todos a una sola fase, con un total de nueve jornadas.

    11 Seleccion Mayores1

    La FCF, tras el anuncio, hizo un llamado a la afición para que asista y acompañe a la Selección en su primer partido.

    Sin duda, se espera que sea una noche emocionante en el estadio Atanasio Girardot. Este será el comienzo de una nueva ilusión mundialista para el fútbol femenino del país.

    El encuentro se jugará el viernes 24 de octubre de 2025 a las 8:00 p.m. en la ciudad de Medellín.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

