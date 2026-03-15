Debut de pesadilla para James Rodríguez: Minnesota United fue humillado 6-0 por Vancouver Whitecaps

Resumen: El partido se inclinó a favor de Vancouver desde los primeros minutos. Apenas al minuto 8, un cobro desde el punto penal puso el 1-0. Lejos de reaccionar, Minnesota se hundió en una confusión táctica

Minuto30.com .- Lo que debía ser una fiesta por el debut de James Rodríguez con la camiseta del Minnesota United se transformó rápidamente en una de las jornadas más negras en la historia reciente del club. En su visita al estadio BC Place, el equipo del colombiano fue vapuleado por un contundente 6-0 ante los Vancouver Whitecaps, dejando sensaciones amargas en la afición y en el cuerpo técnico.

El compromiso se sentenció casi antes de empezar. El equipo local no tuvo piedad y desnudó todas las falencias defensivas de Minnesota desde el pitazo inicial.

El esperado estreno del astro colombiano en la MLS terminó en una goleada histórica. James ingresó cuando su equipo ya perdía 5-0, en una noche donde nada salió bien para el conjunto de Minnesota en el BC Place.

Crónica de una debacle anunciada

El partido se inclinó a favor de Vancouver desde los primeros minutos. Apenas al minuto 8, un cobro desde el punto penal puso el 1-0. Lejos de reaccionar, Minnesota se hundió en una confusión táctica que los locales aprovecharon para anotar ráfagas de goles en los minutos 13 y 21, dejando el marcador 3-0 en menos de media hora de juego. Antes de irse al descanso, al minuto 43, llegó el cuarto golpe que liquidó cualquier esperanza de remontada.

En la segunda mitad, la tónica no cambió. Al minuto 54, un nuevo penal estiró la cuenta a 5-0, sentenciando un marcador abultado que opacó por completo el movimiento que todos esperaban en el banquillo.

El ingreso de James: Un “10” en medio del naufragio

Con el partido totalmente perdido, el técnico de Minnesota decidió darle rodaje a su nueva estrella. James Rodríguez ingresó al terreno de juego en el minuto 63, pisando por primera vez el césped de la MLS en un contexto sumamente hostil.

Pese a los destellos de calidad y el orden que intentó imponer el colombiano, poco pudo hacer ante la superioridad goleadora y anímica de los Whitecaps. El “balde de agua fría” final llegó al minuto 74, cuando Vancouver cerró la cuenta con un lapidario 6-0.

Los datos del desastre

Marcador Final: Vancouver Whitecaps 6 – 0 Minnesota United.

Goles de Vancouver: Min 8 (P), 13, 21, 43, 54 (P) y 74.

Participación de James: 27 minutos jugados (ingresó al 63′).

¿Qué sigue para James y Minnesota?

Este debut “con el pie izquierdo” enciende las alarmas en el entorno del colombiano. Si bien James no tuvo responsabilidad en la goleada, el rendimiento colectivo de su nuevo equipo preocupa de cara a lo que resta de la temporada. Se espera que para el próximo encuentro el volante nacional pueda ser titular y liderar la reconstrucción futbolística que el Minnesota United necesita con urgencia.