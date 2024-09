El 27 de noviembre se llevó a cabo el debut de BabyMonster con el sencillo ‘Batter Up’, el nuevo grupo femenino bajo la empresa YG Entertainment.

El grupo está conformado por seis integrantes: Ruka, Pharita, Asa, Rami, Rora y Chiquita.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

Lamentablemente, por problemas de salud, la aprendiz Ahyeon no participó en el debut.

El nuevo grupo es uno de los más esperados en los últimos años, tras una serie documental de Youtube que reveló a las miembros.

El debut de BabyMonster se da después de siete años tras el debut del famoso grupo global BlackPink de la misma empresa.

¿EL SENCILLO ES UN CALCO DE 2NE1 Y BLACKPINK?

Tras salir el sencillo ‘Batter Up’ internautas se quejaron que el sonido era igual a otras canciones de los grupos mencionados.

Incluso compararon que la banda no tenía identidad, calificándola como una ‘copia’.

So is babymonster just going to be blackpink 2.0?where is the creativity? Literally the same music video format. Same production format. Literally sounds like a blackpink reject that wasn’t finished but they said fuck it and passed it on to them without tweaking it‍♀️

— dreamacademy flop (@Megatrondussy) November 26, 2023