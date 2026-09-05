Resumen: El lateral ingresó en el segundo tiempo frente al Tottenham y dejó buenas sensaciones por la banda derecha. Se reencontró con el técnico Oliver Glasner, aunque su equipo sigue sin sumar victorias en el torneo.

¡Debut con máscara incluida! David Muñoz tuvo sus primeros minutos con el Nottingham Forest en la Premier

Minuto30.com .- El lateral colombiano dejó atrás su etapa en el Crystal Palace para asumir un nuevo reto en la máxima categoría del fútbol inglés. Por pedido expreso del técnico Oliver Glasner, quien lo solicitó puntualmente para reforzar la plantilla en esta campaña, David Muñoz aterrizó en el Nottingham Forest y este fin de semana finalmente tuvo su esperado debut en la jornada 3 de la Premier League.

Media hora de solidez y proyección

Aunque inició el compromiso en el banco de suplentes, el estratega le dio la confianza al minuto 59, cuando el partido contra los ‘Spurs’ se encontraba empatado a ceros. Luciendo su característica máscara protectora y el dorsal ’27’ en la espalda, el defensor saltó al campo de juego del estadio de Nottingham para disputar poco más de 30 minutos.

Su ingreso tuvo un impacto inmediato. El Forest se volvió mucho más agresivo e incisivo por la banda derecha, sector que el colombiano aprovechó para escalar constantemente y generar opciones de peligro. Además de su aporte ofensivo, Muñoz dejó una grata impresión en su faceta defensiva, mostrándose sólido y sin pasar afugias ante los atacantes rivales.

Un Forest que no despega

A pesar del buen debut y las sensaciones positivas que dejó el colombiano, el Nottingham Forest no logró romper el cero y el encuentro finalizó en un pálido empate sin goles. Con este resultado, el equipo dirigido por Glasner sigue sin conocer la victoria en lo que va de la temporada de la Premier League, acumulando apenas 2 puntos de 9 posibles.