Este martes inicia nuevamente el debate para la venta de UNE

Durante el habitual Consejo de Gobierno, el alcalde Daniel Quintero Calle reiteró la necesidad de que esta vez sea aprobada por el Concejo de Medellín la venta de las acciones que tiene EPM en Tigo-UNE, con el fin de recuperar $2,8 billones que podrán ser invertidos en diferentes obras para beneficio de la ciudadanía.

“Nosotros lo que hicimos fue decirle al Centro Democrático: pongan ustedes las condiciones, porque sin los votos de ellos no se aprueba, y la condición que pusieron es que la plata no le quede a la ciudad al menos para esta administración, porque lamentablemente ellos no se han dado cuenta que una persona no le debe hacer oposición a la ciudad sino al gobierno. Ellos decidieron hacerle oposición de la ciudad”, explicó el alcalde.

Esta será la tercera vez que el proyecto de acuerdo se sometido a discusión y, de acuerdo con el mandatario distrital, se espera que esta vez el resultado sea favorable para Medellín, pensando en que, a futuro, se puedan invertir los recursos en proyectos como intervención de quebradas, mejoramiento de la malla vial y alimentación para la primera infancia.

También le puede interesar: