Deadpool y Wolverine Héroes Marvel «R» con Madonna

Deadpool y Wolverine Héroes Marvel "R" ambientado con "Like A Prayer" Madonna. Foto Captura Trailer.

Resumen: Marvel Studios ha lanzado el tráiler oficial de la muy esperada película "Deadpool y Wolverine", la cual promete ser una explosión de acción, humor y violencia. Hugh Jackman regresa como Wolverine después de una larga ausencia, mientras que Ryan Reynolds repite su papel como el sarcástico Deadpool. El tráiler está lleno de referencias a la cultura pop, huevos de pascua para los fanáticos de los cómics y momentos épicos de acción. Además, la canción "Like A Prayer" de Madonna sirve como banda sonora perfecta para este regreso épico. "Deadpool y Wolverine" se perfila como una de las películas más taquilleras del año y promete abrir las puertas a la próxima fase del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), incluyendo "Avengers 5". No te pierdas este tráiler lleno de adrenalina y prepárate para una experiencia cinematográfica única.

Deadpool y Wolverine Héroes Marvel «R» con la música de Madonna son la tendencia de las redes por el vocabulario usado por ambos.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Este lunes 22 de abril 2024, Marvel Studios lanzó el trailer oficial de Deadpool y Wolverine donde Hugh Jackman celebra 24 años interpretando a uno de los X Men más representativos de los comics. Wade y Logan están llenos de diálogos fuertes, risas y violencia que se sumarán a las amenazas de multiversos Marvel para convertirse en la película que abrirá las puertas a Avengers 5.

Madonna ambienta el regreso de Deadpool & Wolverine

«Like A Prayer» de Madonna hace parte del trailer y al parecer no es una coincidencia ya que hace 35 años, el 22 de abril de 1989, la canción que ambienta las imágenes de Deadpool y Wolverine fue lanzada en este mismo día. Iniciando una carrera de seis semanas en la lista de álbums y el sencillo de la producción musical logró durante tres semanas llegar a No.1 durante tres semanas. El traje clásico de Hugh Jackman es parte del hype de los fanáticos que están analizando detalles como «huevos de pascua» de personajes, otros personajes de los comics que regresan, nuevos y portales al estilo «Dr. Strange» que unirá en UCM (Universo Cinematográfico Marvel).

En lo referente a «Like A Prayer» y la coincidencia de la fecha el propio Ryan Reynolds respondió que, «jura por Marvel Jesús, que ¡no planeamos esto!«. Atendiendo a la línea del teaser anterior donde se refería que «él era el Mesías y Jesús de Marvel» que le tocaba restaurar la línea de multiversos de Marve Studios que se han visto en las películas y series Disney Plus.

Deadpool y Woverine con nuevos villanos

La aparición de Cassandra Nova, «arquitecta de el genocidio genoshan» se ve en el trailer y una referencia directa a ANT-MAN. Entre otros detalles que están de boca en boca como la pistola de Deadpool con layenda «soníe espera el flash» y como el bocazas le dice a Wolverine la frase con que en una de sus películas terminó solo. Palabras de grueso calibre, la referencia a cocaína de ecuador y lo que Kevin Feige, presidente de Marvel no deja decir terminan el trailer del que están hablando los fanáticos con alegría y otros que se les fue la mano por lo que niños la replicarán. Como a Madonna cuando lanzó el disco habrá polémica con la clasificación «R». La película se estrena el 26 de julio en USA y Colombia la verá un día antes el 25 de julio, distribuida por Cinecolor Colombia.

Lee más noticias de entretenimiento