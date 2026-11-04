¡De vuelta a casa! 93 tortugas silvestres regresaron a su hábitat en el Magdalena Medio

Resumen: Un total de 93 tortugas silvestres (83 morrocoy, 5 hicoteas y 5 de caja) fueron liberadas en Puerto Berrío, Antioquia, tras su recuperación en el CAVR del AMVA. La jornada conjunta entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia devolvió a estos animales, víctimas del tráfico ilegal y la tenencia como mascotas, a los ecosistemas donde cumplen sus funciones naturales.

Una noticia que alegra a los amantes de la fauna: 93 tortugas silvestres que habían llegado a manos de las autoridades ambientales por el tráfico ilegal, entregas voluntarias y decomisos, regresaron a su hábitat natural en el Magdalena Medio antioqueño, gracias a una jornada de liberación articulada entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Corantioquia.

Los animales, que habían sido acogidos en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del AMVA, fueron liberados en Puerto Berrío, un territorio con las condiciones ambientales ideales para que estas especies retomen su ciclo de vida en libertad, lejos del cautiverio en el que fueron encontradas. Allí podrán explorar, alimentarse y desarrollar sus comportamientos naturales, como nunca lo habrían podido hacer en una casa o en un patio.

Del total de tortugas liberadas, 83 corresponden a la especie morrocoy, cinco son hicoteas y otras cinco son tortugas de caja. Estas especies habitan de manera natural las zonas bajas y cálidas del territorio colombiano, como las del Magdalena Medio, por lo que su presencia en el Valle de Aburrá está asociada, en la mayoría de los casos, al tráfico ilegal de fauna y a la tenencia de animales silvestres como mascotas, un problema que sigue afectando a miles de ejemplares en el país.

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Durante su paso por el CAVR, cada ejemplar recibió mucho más que un chequeo médico. De acuerdo con Laura Martínez, médica veterinaria del centro de rehabilitación, el proceso es completo y está pensado para devolverles la posibilidad de vivir como lo que son: animales silvestres que hacen parte de un ecosistema que las necesita.

“Llegaron a nuestras manos a raíz del tráfico ilegal, por entregas voluntarias, decomisos o emergencias en el Área Metropolitana. Cuando un individuo llega a nuestras manos, no solo recibe una valoración clínica, también una valoración biológica y zootécnica”, señaló la veterinaria del CAVR del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El regreso de las 93 tortugas a la naturaleza implicó además una operación logística de cuidado: la Unidad de Rescate Animal acompañó el recorrido de largas distancias y por terrenos de difícil acceso hasta el punto elegido para la liberación, con el fin de garantizar que el traslado y la reincorporación de los ejemplares se diera en las mejores condiciones posibles.

Hoy celebramos que volvieron a tener la posibilidad de vivir como lo que son: animales silvestres, parte de un ecosistema que las necesita. Gracias a @Corantioquia por sumar esfuerzos en este camino, cada regreso a casa tiene un significado enorme 💚 CAVR – @universidadces https://t.co/Y84sa434Ji — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) November 4, 2026

Según explicó Jorge Andrade, biólogo de liberaciones de Corantioquia, el lugar no fue escogido al azar: “Liberamos estos individuos en esta zona porque se determinó que este ecosistema cumple con lo necesario para que puedan disfrutar de su vida en su hábitat natural”.

La liberación hace parte de las acciones de protección de la biodiversidad que adelantan de manera conjunta el AMVA y Corantioquia, y deja un mensaje claro: el rescate y la atención veterinaria no son el final del camino. La recuperación de la fauna silvestre también exige procesos de valoración y la búsqueda de espacios adecuados donde los animales puedan regresar a los ecosistemas en los que cumplen funciones naturales, como el control de semillas, el equilibrio de la cadena alimentaria y el buen estado de los bosques y humedales.

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Por eso, las dos autoridades ambientales reiteraron el llamado a la ciudadanía para no comprar, comercializar ni mantener animales silvestres como mascotas. Cuando una tortuga u otro animal es sacado de su hábitat, no solo se afectan sus posibilidades de tener una vida natural, sino también el equilibrio de todo el ecosistema del que hace parte.

Si usted encuentra un animal silvestre herido o en situación de vulnerabilidad, puede reportarlo a la línea de atención del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 304 630 0090, o a Corantioquia, al 321 817 5002. La fauna silvestre pertenece a sus hábitats naturales, y entre todos podemos ayudar a que regresen a ellos, tal como ocurrió con estas 93 tortugas que ya disfrutan de su libertad en el Magdalena Medio antioqueño.