Resumen: “Lo que un día soñamos en una caja de cartón, hoy lo vemos hecho realidad”, expresó Diosemel, quien espera que la pasión de su hijo lo lleve algún día a convertirse en un piloto real

De un helicóptero de cartón a un vuelo real con la Fuerza Aérea: el sueño cumplido a un niño de Cúcuta

A sus cuatro años, Juan Felipe García Rojas convirtió los helicópteros en su mayor pasión. Cada vez que veía uno, levantaba su pequeña mano para saludarlo. Un día, mientras visitaba a una familiar que vive cerca del aeropuerto de Cúcuta, observó de cerca una aeronave y le pidió a su papá, Diosemel García Blanco, que lo llevara a volar. Ante la imposibilidad de hacerlo realidad en ese momento, su padre le hizo una promesa: Construiría un helicóptero para él.

Durante más de dos meses, padre e hijo buscaron cartón y trabajaron juntos para construir la aeronave que se mueve sobre un triciclo. El particular helicóptero se convirtió en el escenario de los juegos y sueños de Juan Felipe, hasta llegar a las calles de Cúcuta durante el desfile del 20 de julio, donde su historia comenzó a llamar la atención de la comunidad y posteriormente llegó a conocimiento de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC.

Hoy, aquella historia dio un nuevo paso. Juan Felipe llegó a bordo de su helicóptero de cartón para encontrarse con uno de verdad: Un Bell-206 Ranger de la FAC. Acompañado por su padre, cumplió su sueño de volar sobre la ciudad de Cúcuta, en una experiencia posible como resultado de la gestión adelantada a través de la Sección de Acción Integral del Comando Aéreo de Combate No. 1, ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca.

“Lo que un día soñamos en una caja de cartón, hoy lo vemos hecho realidad”, expresó Diosemel, quien espera que la pasión de su hijo lo lleve algún día a convertirse en un piloto real. Así, el helicóptero que nació de unas cajas de cartón y el amor de un padre terminó llevando a Juan Felipe hasta uno de verdad, convirtiendo una ilusión de niño en un recuerdo que, seguramente, lo acompañará toda la vida.