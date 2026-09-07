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    De un helicóptero de cartón a un vuelo real con la Fuerza Aérea: el sueño cumplido a un niño de Cúcuta

    Juan Felipe llegó a bordo de su helicóptero de cartón para encontrarse con uno de verdad: Un Bell-206 Ranger de la FAC

    Publicado por: SoloDuque

    De un helicóptero de cartón a un vuelo real con la Fuerza Aérea: el sueño cumplido a un niño de Cúcuta

    Resumen: “Lo que un día soñamos en una caja de cartón, hoy lo vemos hecho realidad”, expresó Diosemel, quien espera que la pasión de su hijo lo lleve algún día a convertirse en un piloto real

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    A sus cuatro años, Juan Felipe García Rojas convirtió los helicópteros en su mayor pasión. Cada vez que veía uno, levantaba su pequeña mano para saludarlo. Un día, mientras visitaba a una familiar que vive cerca del aeropuerto de Cúcuta, observó de cerca una aeronave y le pidió a su papá, Diosemel García Blanco, que lo llevara a volar. Ante la imposibilidad de hacerlo realidad en ese momento, su padre le hizo una promesa: Construiría un helicóptero para él.

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    Durante más de dos meses, padre e hijo buscaron cartón y trabajaron juntos para construir la aeronave que se mueve sobre un triciclo. El particular helicóptero se convirtió en el escenario de los juegos y sueños de Juan Felipe, hasta llegar a las calles de Cúcuta durante el desfile del 20 de julio, donde su historia comenzó a llamar la atención de la comunidad y posteriormente llegó a conocimiento de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC.

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    Hoy, aquella historia dio un nuevo paso. Juan Felipe llegó a bordo de su helicóptero de cartón para encontrarse con uno de verdad: Un Bell-206 Ranger de la FAC. Acompañado por su padre, cumplió su sueño de volar sobre la ciudad de Cúcuta, en una experiencia posible como resultado de la gestión adelantada a través de la Sección de Acción Integral del Comando Aéreo de Combate No. 1, ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca.

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    “Lo que un día soñamos en una caja de cartón, hoy lo vemos hecho realidad”, expresó Diosemel, quien espera que la pasión de su hijo lo lleve algún día a convertirse en un piloto real. Así, el helicóptero que nació de unas cajas de cartón y el amor de un padre terminó llevando a Juan Felipe hasta uno de verdad, convirtiendo una ilusión de niño en un recuerdo que, seguramente, lo acompañará toda la vida.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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