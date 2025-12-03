De Rumanía a las calles de Medellín: Nicole Cherry estrena ‘Melo’ bajo el sello de DJ Pope

Resumen: La estrella rumana Nicole Cherry lanza ‘Melo’, su nuevo sencillo grabado y finalizado en Colombia bajo el sello ‘574’ de DJ Pope. La canción cuenta con la mezcla del multipremiado Mosty y viene acompañada de un video rodado en Medellín. Con más de 12 años de carrera y tras haber compartido tarima con figuras como J Balvin y Maluma, Cherry busca conquistar el mercado latino con esta fusión cultural que, según ella, la "sacó de su zona de confort" creativa.

Medellín continúa ratificando su título como la capital mundial del reguetón, esta vez sirviendo de puente para una conexión intercontinental inesperada. Nicole Cherry, una de las voces más consolidadas de Rumanía, ha decidido mirar hacia Sudamérica para su más reciente lanzamiento: ‘Melo’, un sencillo que marca su entrada oficial al mercado colombiano de la mano de los “pesos pesados” de la industria local.

Una producción con sello ‘Paisa’

Aunque la idea inicial de ‘Melo’ surgió en un campamento creativo en Rumanía, la canción encontró su identidad definitiva en Colombia. La pista representa un hito en la carrera de Cherry al ser su primera colaboración bajo el sello ‘574’, la compañía fundada por DJ Pope (socio histórico de J Balvin), conocida por exportar el talento de Medellín al mundo.

El sencillo cuenta con una ficha técnica de lujo que garantiza calidad internacional: la mezcla y masterización estuvieron a cargo de Mosty, ganador de múltiples Latin Grammy y arquitecto del sonido de artistas como J Balvin y Karol G. La composición corrió por cuenta de Slay Fox, con la producción de Naobtz, logrando una fusión de ritmos frescos que buscan conectar con la audiencia latina.

“Colombia me transformó”

Para la artista rumana, este lanzamiento no es solo un sencillo más en sus 12 años de trayectoria, sino una evolución creativa. El video oficial, rodado íntegramente en Medellín, refuerza su interés por conquistar el territorio nacional.

“‘Melo’ es una canción muy especial para mí. La empecé en Rumanía y la terminé en Colombia, un país que me llenó de inspiración, energía y nuevas ideas. Me sacó de mi zona de confort y me transformó creativamente”, aseguró Nicole Cherry, quien prometió que este lanzamiento es solo el inicio de varias sorpresas.

Trayectoria de talla mundial

Nicole Cherry no es una novata en las grandes ligas. Con éxitos número uno en la radio de su país y millones de visualizaciones en plataformas digitales, la cantante y actriz ha navegado por géneros como el pop, el reggae y el Balkan-pop.

Su cercanía con el género urbano no es coincidencia; en el pasado ha compartido escenario con superestrellas globales como J Balvin, Maluma, 50 Cent y Jennifer Lopez, experiencias que hoy le permiten aterrizar con credibilidad y fuerza en la exigente escena musical de Medellín.

Con ‘Melo’, Nicole Cherry no solo presenta una canción, sino que tiende un puente sonoro entre Europa del Este y Colombia, demostrando que el lenguaje de la música urbana no tiene fronteras.

Resumen corto