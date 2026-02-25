Menú Últimas noticias
    ¡De película! Ladrón de camioneta terminó estrellado contra local tras huir por el carril de TransMilenio

    La rápida reacción de la Policía permitió detener al hombre de 27 años y recuperar el vehículo tras activar un plan candado.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Policía de Bogotá
    Resumen: Un hombre de 27 años fue capturado por la Policía en Puente Aranda tras intentar robar una camioneta e intentar huir por el carril de TransMilenio. La persecución terminó cuando se estrelló contra un establecimiento comercial y el vehículo fue recuperado. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

    La Policía de Bogotá logró la captura de un hombre de 27 años que había intimidado a una persona con arma de fuego para robarle una camioneta en la localidad de Puente Aranda. El hecho puso en marcha un operativo que permitió detener al presunto ladrón y recuperar el vehículo.

    Tras cometer el intento de hurto, el hombre intentó escapar utilizando el carril exclusivo de TransMilenio, un espacio de tránsito generalmente reservado para los buses del sistema masivo. La acción delictiva generó una rápida reacción de las autoridades, quienes activaron un plan candado para interceptarlo.

    La persecución culminó cuando el presunto ladrón se estrelló contra un establecimiento comercial ubicado sobre la carrera 30, donde finalmente fue detenido por la Policía. Durante el procedimiento, las autoridades lograron recuperar la camioneta que había sido objeto del robo.

    Disposición ante la Fiscalía

    Una vez capturado, el hombre de 27 años fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que evaluará su situación judicial y determinará los cargos correspondientes por el intento de hurto y el uso de arma de fuego.

    Llamado a la ciudadanía

    La Secretaría de Seguridad de Bogotá recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia ciudadana a través de la Línea 123. Además, hizo recomendaciones específicas para prevenir robos de vehículos, incluyendo no dejar los carros parqueados en las calles sin supervisión, dado que muchos delincuentes aprovechan estos momentos para cometer delitos.

    La captura del hombre demuestra la capacidad de reacción inmediata de las autoridades ante situaciones de riesgo, y subraya la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir delitos y mantener la seguridad en la ciudad.


