De monja paso a ser webcam y actriz de cine adulto

Yudy Pineda, se volvió tema de conversación en las redes sociales, poco después de exponer en una entrevista para un canal de Youtube, como fue su transición de ser monja a convertirse en modelo webcam y actriz porno.

La actriz oriunda de Ituango, en una entrevista para un canal de Youtube, contó que estuvo enamorada de la vocación y pureza de las monjas, vida que siempre soñó tener, por lo que decidió internarse en un convento.

“Me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clases y decidí irme con ellas… quería ser como ellas… porque se veían como tan puras… yo dije: -Quiero estar con ellas, quiero vivir con ellas, quiero tener esa vida-”.

Sin embargo, Pineda dejaría los hábitos porque se enamoró de un profesor.

De monja a webcam y actriz porno

Pineda habría ingresado al mundo del modelaje webcam, en una visita a Medellín, cuando una amiga se lo propuso.

“Conocí una amiga y me dijo: -Yudy, mira que me ofrecieron un trabajo como modelo webcam-… yo le dije: -Ay, qué chévere- me quedó como sonando, (su amiga le respondió) – Sí, se gana súper bien, yo te contacto con la persona encargada- y yo: -Ah, bueno, listo”.

En el 2019 Pineda ya ganaba como modelo webcam 2.500 dólares mensuales y su transición al cine adulto se dio porque conoció a un amigo que le presentaría a una actriz porno llamada Amaranta Hank, quien la ingresaría al mundo del cine adulto.

