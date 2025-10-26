Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La presencia masiva de visitantes nacionales e internacionales también evidencia los resultados de la estrategia de internacionalización liderada por el alcalde Alejandro Eder, que busca proyectar a Cali como una ciudad abierta al mundo y con una economía más diversa y sostenible.

De Medellín, Manizales y hasta España: visitantes llegaron a Cali para ver a Shakira

Ni el frío ni el calor lograron apagar el entusiasmo de los miles de caleños y visitantes nacionales e internacionales que desde muy temprano esperan ver esta noche a Shakira en el estadio Pascual Guerrero.

Las inmediaciones del escenario se convirtieron en una verdadera fiesta dorada: brillo, pelucas, faldas metálicas y camisetas personalizadas llenaron el ambiente, reflejando la creatividad, alegría y cariño de los asistentes que lucen outfits inspirados en la icónica barranquillera.

La artista ofrecerá dos presentaciones este fin de semana en Cali, impulsando con su llegada la economía local y generando cientos de empleos directos e indirectos en sectores como el turismo, el comercio, la gastronomía y la logística.

La presencia masiva de visitantes nacionales e internacionales también evidencia los resultados de la estrategia de internacionalización liderada por el alcalde Alejandro Eder, que busca proyectar a Cali como una ciudad abierta al mundo y con una economía más diversa y sostenible.

Entre los asistentes se encuentran fanáticos de diferentes regiones y países, como Ana Zarco, visitante española, quien relató con emoción:

“Me encanta Shakira desde que era joven por su canción ‘Ciega, sordomuda’. Pensé que nunca podría verla, porque cuando vivía en Barcelona fue imposible, pero en Cali se me hizo realidad mi sueño”.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Desde el norte del país, Melany Martínez, visitante de Cúcuta, aseguró:

“Ya la vi en Barranquilla, pero nunca es suficiente. Aproveché esta fecha en Cali para verla nuevamente y conocer la ciudad”.

A su lado, María Caballero, su amiga, destacó que también quiso disfrutar de los atractivos turísticos de la Sucursal del Cielo y vivir de cerca el ambiente que genera la llegada de la artista.

Turistas de Medellín, Manizales, Pasto, Bogotá, Ibagué y Bucaramanga también arribaron a la capital del Valle para ver a ‘La Loba’, quien regresa al Pascual Guerrero luego de 19 años sin presentarse en la ciudad.

Aquí más Noticias de Cali