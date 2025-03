De Medellín a Hollywood: El ascenso de Eduardo Díez Vieira en la música para cine

Eduardo Díez Vieira es un compositor y arreglista colombiano, con una formación académica sólida y una destacada trayectoria en la industria de la música para cine. Actualmente, Díez Vieira cursa una maestría en Composición de Música para Cine en la Universidad del Sur de California (USC), lo que refuerza su experiencia en la música audiovisual y le permite ampliar su horizonte creativo.

Su carrera comenzó en la Universidad EAFIT de Medellín, donde se graduó con honores en Interpretación de Contrabajo Jazz, antes de completar una licenciatura en Composición y Arreglos de Jazz en Berklee College of Music, donde recibió prestigiosos premios como el Gill Evans Award y el Wayne Shorter Award. Su excepcional desempeño lo llevó a formar parte de la lista del decano durante ocho semestres consecutivos.

A lo largo de su carrera, Eduardo ha tenido la oportunidad de colaborar con algunos de los compositores más reconocidos de la industria cinematográfica. Ha trabajado en proyectos de alto perfil como Moana 2 (Mark Mancina), My Adventures with Superman (Daniel Futcher), The Bad Guys (Daniel Futcher & Taylor Page) y Monsters at Work (Dominic Lewis). En Moana 2, fue responsable de escribir música adicional y hacer arreglos, colaborando de cerca con el compositor principal Mark Mancina.

Una de las experiencias más significativas en su carrera fue asistir a las grabaciones de Moana 2 en el Eastwood Scoring Stage en Warner Bros., donde escuchó su música interpretada por una orquesta de más de 60 músicos bajo la dirección de Pete Anthony.

Además de su trabajo en la música para cine, Eduardo es un bajista eléctrico y contrabajista experimentado, habiendo trabajado con artistas internacionales como Natalia Lafourcade, Óscar D’León y la Filarmónica de Medellín.

Eduardo Díez ha recibido elogios de reconocidos compositores y orquestadores como Dominic Lewis, quien lo describió como «una joya» con «una creatividad y dedicación increíbles», y Mark Mancina, quien lo considera un «recurso valioso de talento musical» para su empresa Pitchpipe Productions.

El futuro de Eduardo en la música para cine es prometedor. Su combinación de creatividad, técnica y profesionalismo lo posiciona como uno de los talentos más destacados de la industria. Actualmente, está orquestando la música para un ballet basado en la ópera Carmen, que se estrenará en abril en el Ballet de Miami, mientras continúa su formación y trabajo en la industria cinematográfica.

