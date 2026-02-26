Daniela Zapata clasifica a la final de trampolín 3 metros en la Copa Mundo Montreal 2026 representando con orgullo a Colombia. Foto: Tomada de COC / Créditos al autor

Resumen: La clavadista antioqueña Daniela Zapata se clasificó este jueves a la gran final de trampolín 3 metros en la Copa Mundo de Montreal 2026 tras alcanzar la octava posición con 285.55 puntos, consolidándose como la carta fuerte de Colombia frente a la élite de 25 naciones. Este logro adquiere una importancia crítica dado que, tras la cancelación de la parada en México por motivos de seguridad, los resultados en Canadá serán el único criterio para acceder a la Súper Final en Beijing. Mientras Viviana Uribe se despidió en la casilla 21 y Luis Felipe Uribe se prepara para su debut, Daniela buscará el podio este sábado 28 de febrero a las 4:30 p.m. (hora colombiana) para ratificar su gran inicio de temporada.

La clavadista medellinense Daniela Zapata brilló este jueves 26 de febrero en territorio canadiense al asegurar su clasificación a la gran final de la modalidad de trampolín a tres metros en la Copa Mundo de Clavados Montreal 2026.

Con una exhibición de técnica y carácter competitivo, la colombiana logró instalarse en la élite mundial tras una sólida ronda preliminar donde sumó un total de 285.55 puntos, cifra que le permitió ubicarse en la octava posición entre las mejores exponentes de la disciplina provenientes de 25 países.

La jornada también contó con la participación de la cafetera Viviana Uribe, quien terminó en la casilla 21 con un puntaje de 247.05 unidades, resultado que lamentablemente no le alcanzó para avanzar a la instancia definitiva.

Por otro lado, la delegación nacional mantiene altas expectativas con Luis Felipe Uribe, quien próximamente afrontará la prueba masculina de trampolín 3 metros con el objetivo de seguir consolidando el protagonismo de Colombia en este circuito internacional.

¡De Medallo parce! Daniela Zapata, finalista en la Copa Mundo de Clavados Montreal 2026

El desempeño de Daniela Zapata cobra una relevancia estratégica tras el reciente anuncio de World Aquatics sobre la cancelación de la parada de la Copa Mundo en Zapopan, México, debido a preocupaciones de seguridad.

Esta decisión implica que la clasificación para la prestigiosa Súper Final de Beijing, programada para el mes de mayo, se definirá exclusivamente con los resultados obtenidos en esta cita de Montreal, elevando la presión y el valor de cada salto ejecutado en la piscina canadiense.

La gran final femenina de trampolín 3 metros se llevará a cabo este sábado 28 de febrero a las 4:30 p.m. (hora de Colombia) en el Complejo Acuático del Parque Olímpico de Montreal.

Allí, la representante de Medellín buscará no solo colgarse una medalla, sino asegurar su tiquete hacia la Súper Final en China, marcando un inicio de temporada 2026 de ensueño para los clavados nacionales.

Más noticias de Deporte