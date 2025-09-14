Policlinica
Foto: Archivo Minuto 30
¡De manera inesperada! Extraña muerte de un profesor universitario en Medellín

Resumen: Herney Ávila Aguirre, profesor de matemáticas de la Universidad de Antioquia, murió de manera repentina en su residencia del barrio Manrique. Su muerte se investiga como un posible paro cardíaco.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- En la noche de este viernes se registró la repentina muerte de Herney Ávila Aguirre, un profesor universitario. El deceso, que se registró a las 11:55 p.m. en su residencia del barrio Manrique, ocurrió de manera inesperada, tras presentar un cuadro extraño de salud que ha dejado a sus familiares con más preguntas que respuestas.

Se conoció que Ávila Aguirre de 31 años, profesor de matemáticas en la Universidad de Antioquia y en la Uniminuto, convivía con sus padres y un hermano; al llegar el viernes en la noche a su hogar no habría manifestado ningún dolor antes de irse a dormir. Versiones extraoficiales apuntan a que, minutos después, sus familiares le habrían escuchado roncar de una manera muy fuerte y extraña. Al ingresar a la habitación, lo encontraron rígido y morado, sin signos de reaccionar.

En un intento desesperado por salvarlo, llamaron una ambulancia del 123 y, al ver que no llegaba, lo trasladaron en un taxi a una clínica cercana. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, el profesor llegó sin signos vitales al centro asistencial.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Se presume que el deceso se debió a un paro cardíaco, pero será Medicina Legal quien determine la causa exacta de la muerte.

Aquí más Noticias de Medellín

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad