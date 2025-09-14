¡De manera inesperada! Extraña muerte de un profesor universitario en Medellín

Resumen: Herney Ávila Aguirre, profesor de matemáticas de la Universidad de Antioquia, murió de manera repentina en su residencia del barrio Manrique. Su muerte se investiga como un posible paro cardíaco.

Minuto30.com .- En la noche de este viernes se registró la repentina muerte de Herney Ávila Aguirre, un profesor universitario. El deceso, que se registró a las 11:55 p.m. en su residencia del barrio Manrique, ocurrió de manera inesperada, tras presentar un cuadro extraño de salud que ha dejado a sus familiares con más preguntas que respuestas.

Se conoció que Ávila Aguirre de 31 años, profesor de matemáticas en la Universidad de Antioquia y en la Uniminuto, convivía con sus padres y un hermano; al llegar el viernes en la noche a su hogar no habría manifestado ningún dolor antes de irse a dormir. Versiones extraoficiales apuntan a que, minutos después, sus familiares le habrían escuchado roncar de una manera muy fuerte y extraña. Al ingresar a la habitación, lo encontraron rígido y morado, sin signos de reaccionar.

En un intento desesperado por salvarlo, llamaron una ambulancia del 123 y, al ver que no llegaba, lo trasladaron en un taxi a una clínica cercana. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, el profesor llegó sin signos vitales al centro asistencial.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Se presume que el deceso se debió a un paro cardíaco, pero será Medicina Legal quien determine la causa exacta de la muerte.

Aquí más Noticias de Medellín