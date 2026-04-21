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Resumen: Si estás dispuesto a darle el final feliz que tanto merece, o si conoces a la persona indicada para ella, por favor comunícate de inmediato

¡De las calles de la Comuna 13 a tu corazón! Dulce perrita rescatada busca una segunda oportunidad

Minuto30.com .- Una peludita de mirada tierna y un espíritu inquebrantable busca una familia que le cambie la vida. Ayer, esta hermosa perrita fue rescatada del abandono en el barrio 20 de Julio, en la Comuna 13 de Medellín. Llegó muy flaquita y aún no tiene nombre, pero sus ojos reflejan una inmensa gratitud y unas ganas enormes de vivir.

Conoce a tu próxima mejor amiga

A pesar de lo dura que ha sido la calle, esta pequeña tiene una personalidad que enamora a cualquiera. Aquí te contamos por qué sería la compañera ideal para tu hogar:

Perfil: Es una hermosa perrita criolla de aproximadamente 1 año de edad.

Comportamiento 10/10: Es súper social y juiciosa. Se porta de maravilla cuando sale a la calle y se deja poner el arnés con total tranquilidad desde el primer día.

Sociabilidad: Se lleva increíblemente bien con otros perros. Con los gatos apenas se están conociendo a la distancia, pero todo indica que la convivencia puede funcionar sin problemas.

Personalidad: Es muy curiosa, inmensamente dulce y tiene muchísimo amor acumulado para dar.

¿Cómo puedes ayudarla a florecer?

Actualmente, la perrita se encuentra muy delgada y necesita recuperar peso. Sin embargo, su rescatista asegura que con un hogar responsable, un buen platico de comida diario y el amor incondicional de una familia, se transformará por completo y florecerá.

Información de adopción

Si estás dispuesto a darle el final feliz que tanto merece, o si conoces a la persona indicada para ella, por favor comunícate de inmediato:

📍 Ubicación: Medellín, Colombia.

📞 Línea de contacto: Escribe vía WhatsApp o llama al 300 473 0977

¡Si por el momento no puedes adoptar, tu ayuda compartiendo este mensaje es vital para que su historia llegue a la familia correcta!