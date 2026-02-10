De «laguna misteriosa» a pulmón ecológico: La impresionante metamorfosis de Charco Azul en Cali

Resumen: Hoy, la laguna de Charco Azul ya no es un botadero de basura ni una escombrera. Es un territorio recuperado, con senderos, huertas, biodiversidad y participación comunitaria, que se proyecta como destino ambiental y turístico de Cali.

El humedal de Charco Azul sigue dejando atrás los mitos y las leyendas para consolidarse como uno de los ecosistemas urbanos más importantes del oriente de Cali.

En la administración que lidera el alcalde Alejandro Eder, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) mantiene un trabajo constante de protección, conservación y recuperación ambiental, de la mano de la comunidad.

Este territorio, considerado uno de los humedales públicos más relevantes de la capital vallecaucana (el tercero en importancia), avanza con una visión clara: convertirse en un ecoparque.

Durante años, la laguna de Charco Azul estuvo rodeada de mitos y relatos populares que la señalaban como un lugar peligroso y misterioso. Historias sobre animales, desapariciones y riesgos, alimentaron una percepción negativa que alejó a muchos ciudadanos de este ecosistema.

Nueva mirada

Gracias al trabajo del Dagma y la comunidad, Charco Azul es visto ahora como un territorio de conservación, educación ambiental y encuentro ciudadano, donde el avistamiento de aves, los senderos ecológicos y la participación comunitaria, han transformado los antiguos mitos en orgullo ambiental para Cali.

El humedal cuenta con un amplio sendero, donde es posible el avistamiento de 53 especies de aves, entre residentes y migratorias. Durante el mes de febrero y en el marco del ‘Día Mundial de los Humedales’, la autoridad ambiental local resalta la conexión entre estos ecosistemas y las comunidades que los protegen.

“Estos espacios tienen tres funciones principales: conservación, educación ambiental y recreación paisajística. Estamos recuperando este espacio para el disfrute de Cali y de todos los visitantes. Aquí tenemos 53 clases de aves”, explica Luis Alberto Acevedo, integrante del grupo de Guardianes de Humedales.

El trabajo articulado entre el Dagma y la ciudadanía ha permitido avances significativos. Actualmente, Cali cuenta con nueve comités de co-manejo en la zona urbana y tres en la zona rural. El año anterior se realizó una inversión superior a los 800 millones de pesos, destinada a la restauración de espejos de agua y franjas de protección, recolección de residuos sólidos, embellecimiento, acciones pedagógicas y mantenimiento permanente.

Hoy, la laguna de Charco Azul ya no es un botadero de basura ni una escombrera. Es un territorio recuperado, con senderos, huertas, biodiversidad y participación comunitaria, que se proyecta como destino ambiental y turístico de Cali.

Beatriz Mosquera, lideresa del proyecto y representante de la Asociación Mejorando Vida, destaca el impacto social y pedagógico del humedal. “Hacemos parte de un proceso social y ambiental donde entra nuestro humedal Charco Azul. Hemos creado una metodología que permite que personas de la comunidad, de otras ciudades y de otros países, vengan a aprender sobre este espacio. Hemos recibido visitantes de más de 12 países y tenemos alianzas con universidades de Bogotá, Canadá e Inglaterra. Aquí se hacen recorridos por los senderos y aprendizajes sobre las especies vegetales y las aves”, destacó.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Por su parte, Yurani Mosquera, huertera del sector, recuerda cómo el territorio pasó de ser una escombrera a un espacio vivo. “Antes, esto era quema de basura y escombros. Con la siembra hemos generado un impacto positivo: el humedal está más bonito, hay protección alimentaria y se aprovecha la tierra. Sembramos plátano, papaya, maracuyá, guayaba, tomate y plantas medicinales”, describió.

El mantenimiento permanente del humedal recae, en buena parte, en manos de quienes han vivido allí toda su vida. Miryam Valencia, habitante del sector desde hace más de 40 años y guardiana del humedal, resalta el trabajo diario. “Nos encargamos del mantenimiento alrededor de la laguna: limpieza, poda, extracción de moños, control de hormigas arrieras, caracol africano y plantas invasoras como el buchón. Contamos con el apoyo del comité y del Distrito, que siempre está pendiente de los procesos de la comunidad”, asegura.

Un lugar propicio para el avistamiento de aves

Según el diagnóstico ambiental, en Cali hay aproximadamente 600 especies de aves y más de 700 de fauna. “Venimos haciendo una gran inversión con el fin de recuperar y embellecer estos ecosistemas de Cali. El 14 de febrero tendremos una jornada de avistamiento de aves en Charco Azul, un humedal natural y que tiene un espacio con una gran riqueza de aves”, comentó Mónica Londoño, líder del Grupo de Ecosistemas del Dagma.

Memoria histórica

Más allá de las leyendas, Charco Azul también guarda un capítulo importante sobre la historia de la ciudad. Varios historiadores recuerdan que en 1971, durante los Juegos Panamericanos de Cali, este humedal fue utilizado como escenario para prácticas de canotaje, evidenciando su relevancia deportiva y ambiental en esa época.

Un dato

De los 61 humedales que existen en la ‘Capital Biodiversa de Colombia’, 16 se encuentran en predios públicos y 43 en privados.

Charco Azul hace parte del grupo de humedales públicos priorizados por su valor ecológico y social, convirtiéndose en un verdadero pulmón del oriente caleño. Es ejemplo de recuperación ambiental con participación comunitaria y un espacio de conservación y encuentro ciudadano, que hoy se proyecta como ecoparque y patrimonio natural de la ciudad.

Cámara y fotos: Sebastián Tancino y Dagma