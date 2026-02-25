El candidato se encontraba en la puerta de su casa cuando se oyeron unas motos y desapareció, narran sus familiares. Foto: Redes Sociales

Resumen: De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la colectividad, la última comunicación con el candidato se tuvo cuando este se encontraba en el municipio de Pelaya

¡De la puerta de su casa! En Cesar desapareció misteriosamente el candidato al senado Andrés Vásquez, del Partido Conservador

Minuto30.com .- El panorama electoral en Colombia se tiñe de incertidumbre y temor tras confirmarse la desaparición de Andrés Vásquez, candidato al Senado por el Partido Conservador. Los hechos, que son materia de investigación urgente por parte de las autoridades, ocurrieron en el departamento del Cesar, bajo circunstancias que sugieren un posible rapto.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la colectividad, la última comunicación con el candidato se tuvo cuando este se encontraba en el municipio de Pelaya y se disponía a desplazarse hacia Aguachica para cumplir con una reunión de su agenda política.

El hallazgo: Un vehículo abandonado y puertas abiertas

La alarma se encendió cuando el vehículo en el que se movilizaba el aspirante fue hallado en estado de abandono. Según los reportes iniciales:

El carro fue ubicado con las puertas abiertas.

En el interior se encontraron todas las pertenencias personales de Vásquez, lo que descarta, preliminarmente, un móvil de robo común.

El relato de la familia: “Escucharon unas motos”

Versiones entregadas por familiares del candidato añaden un componente dramático al suceso. Indican que Andrés Vásquez se encontraba en la puerta de su residencia preparándose para salir cuando, de repente, se escuchó el ruido de varias motocicletas. Al salir a verificar, sus parientes notaron que el candidato ya no estaba en el lugar, pero su vehículo permanecía allí con la evidencia del posible forcejeo o salida apresurada

Rechazo unánime del Partido Conservador

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el Partido Conservador condenó enérgicamente el hecho y lanzó un llamado de auxilio al Gobierno Nacional:

“Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato Andrés Vásquez. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación al tiempo que reclamamos protección y seguridad para los candidatos”, expresó la colectividad.

Clima de inseguridad electoral 2026

Este hecho ocurre en una semana crítica para el país, marcada por la masacre en Titiribí y la muerte de una ciudadana en Cúcuta, lo que aumenta la presión sobre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para garantizar la vida de quienes participan en la contienda por el Congreso.