¡De la nada aparecieron! Asesinado en una tienda de la Comuna 13

Resumen: El ataque fue perpetrado por individuos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. Los sujetos se acercaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra el hoy occiso
Minuto30.com .- Un hombre de 30 años fue asesinado a tiros en un aparente acto de sicariato ocurrido el pasado 19 de noviembre. El crimen tuvo lugar mientras la víctima se encontraba en una tienda, conversando con la persona encargada del establecimiento,en la Comuna 13.
El ataque fue perpetrado por individuos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. Los sujetos se acercaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra el hoy occiso, quien falleció de inmediato a causa de las heridas.
Las autoridades competentes han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los móviles detrás de este crimen. Actualmente, se encuentran recolectando testimonios y material probatorio que permitan identificar a los responsables de este nuevo episodio de violencia.
Aquí más Noticias de Medellín
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios