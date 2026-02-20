¡De la música al cine! Bad Bunny tendrá su primer papel protagónico bajo la dirección de Residente

Resumen: Bad Bunny dará su primer papel protagónico en cine con la película Porto Rico, dirigida por Residente. La historia, ambientada en el periodo colonial de Puerto Rico, contará con un elenco internacional que incluye a Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton. El filme busca mostrar hechos históricos y culturales de la isla, combinando narrativa emocional con un enfoque histórico, y representa un hito en la trayectoria artística del cantante.

El artista puertorriqueño Bad Bunny amplía su carrera más allá de la música y se prepara para asumir un nuevo desafío: será el protagonista de Porto Rico, largometraje dirigido por el también puertorriqueño Residente. La película combina drama histórico con elementos de un “western caribeño épico”, inspirado en hechos reales que narran episodios clave de la historia de Puerto Rico.

A sus 31 años, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, asumirá por primera vez un papel central en una producción cinematográfica de gran escala. Aunque ya había participado en roles secundarios en producciones como Bullet Train, Caught Stealing y Happy Gilmore 2, esta será la primera vez que lidera la narrativa de una película que va más allá del entretenimiento convencional.

Una historia con raíces culturales

Porto Rico retrata el periodo colonial de la isla, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando Puerto Rico pasó de ser colonia española a territorio bajo control estadounidense. La película busca ofrecer un relato intenso y honesto de la historia que ha moldeado la identidad puertorriqueña.

Residente, conocido por su enfoque social y crítico en la música, coescribió el guion junto al guionista ganador del Óscar Alexander Dinelaris, responsable de Birdman. Además, el director mexicano, también oscarizado, Alejandro G. Iñárritu participa como productor ejecutivo, sumando experiencia internacional al proyecto.

“He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”, afirmó Residente, destacando la importancia cultural de la producción.

Un reparto de nivel internacional

El protagonismo del artista puertorriqueño se refuerza con un elenco de primer nivel que incluye a Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton, quien también participa como productor. Norton ha destacado la colaboración entre Residente y el intérprete de DTMF, asegurando que la película tiene el potencial de convertirse en un proyecto cinematográfico profundo y significativo.

La incursión de Benito en el cine marca un hito en su trayectoria artística. Aunque ya contaba con experiencia en papeles secundarios, Porto Rico representa su primer rol principal en una producción de gran envergadura. Este proyecto se suma a un 2026 excepcional para el artista, que incluye triunfos en los Grammy y una presentación en el medio tiempo del Super Bowl, vista por millones, en la que reafirmó su compromiso con la cultura puertorriqueña y latina.

Expectativas y próximos pasos

Aunque aún no se han anunciado fechas de rodaje o estreno, la película se perfila como uno de los proyectos más esperados de 2026 en el cine latino. La combinación de un guion basado en hechos históricos, un elenco internacional y la dirección de Residente promete un proyecto audiovisual de gran impacto cultural, con potencial para resonar ante audiencias de todo el mundo.