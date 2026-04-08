En el marco de la agenda cultural del mes de abril, el Teatro Bicentenario será escenario de un importante evento musical que reunirá tradición, talento y sentido de identidad. Se trata del concierto “De la Montaña al Río”, una presentación de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia que contará con la dirección del maestro invitado Jesús David Caro Serna, oriundo del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.

El evento se realizará el próximo 10 de abril a las 7:00 p.m., con entrada libre hasta completar aforo, y promete ser una experiencia sonora que conecta las raíces culturales del país con la riqueza de la música sinfónica.

Jesús, quien creció en una familia humilde en el suroeste antioqueño, inició su formación musical desde temprana edad en la escuela de música de Ciudad Bolívar. Su proceso artístico estuvo acompañado por el respaldo constante de sus padres, así como por la orientación de reconocidos formadores como los maestros Javier Elorza y Fredy Ramos.

La escuela donde se formó es considerada una de las más representativas del departamento de Antioquia en la formación de talentos musicales, destacándose por el número de intérpretes y directores que han logrado proyección tanto a nivel nacional como internacional.

Gracias a su disciplina y compromiso, Jesús ha consolidado una trayectoria que hoy le permite asumir la dirección de una de las agrupaciones más importantes del país. Su participación como director invitado en este concierto representa no solo un logro personal, sino también un motivo de orgullo para su municipio y su región.

El repertorio de “De la Montaña al Río” busca ofrecer un recorrido musical que resalta las sonoridades propias del territorio colombiano, integrando elementos tradicionales con el lenguaje sinfónico contemporáneo.

Con este tipo de iniciativas, la Banda Sinfónica Nacional de Colombia continúa fortaleciendo los procesos culturales y acercando la música a diferentes públicos en el país.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de este evento que exalta el talento nacional y celebra la diversidad cultural a través de la música.