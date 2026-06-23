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    De La Espriella se reúne con su círculo más cercano para definir su gabinete y el empalme presidencial

    Se estableció la hoja de ruta del proceso de empalme con la administración saliente, con el propósito de garantizar una transición ordenada, responsable

    Publicado por: SoloDuque

    abelardo de la espriella
    De La Espriella se reúne con su círculo más cercano para definir su gabinete y el empalme presidencial

    Resumen: Se estableció la hoja de ruta del proceso de empalme con la administración saliente, con el propósito de garantizar una transición ordenada, responsable; y se estudiaron algunos de los perfiles para los nuevos ministros.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El presidente electo de la República, Abelardo De La Espriella, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con su equipo más cercano para avanzar en la conformación del gabinete que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto.

    Durante la jornada se evaluaron perfiles para las distintas carteras ministeriales y se definieron lineamientos estratégicos para la puesta en marcha del nuevo gobierno.

    Asimismo, se estableció la hoja de ruta del proceso de empalme con la administración saliente, con el propósito de garantizar una transición ordenada, responsable y orientada a responder desde el primer día a las necesidades de los colombianos.

    En los próximos días, el presidente electo continuará desarrollando reuniones de trabajo y dará a conocer los integrantes de su equipo de gobierno

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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