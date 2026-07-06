De La Espriella ordena poner en marcha el programa Caza Talentos para conformar el nuevo Gobierno

Resumen: El presidente electo señaló que los nombramientos de su administración se basarán exclusivamente en el mérito, la trayectoria, la integridad y los resultados

El presidente electo Abelardo De La Espriella ordenó la puesta en marcha de la estrategia Caza Talentos, mediante la cual se identificarán, convocarán y evaluarán colombianos que nunca han tenido la oportunidad de servir al país desde el Gobierno, con el propósito de integrar un equipo conformado por los más capaces, los más honestos y los más comprometidos con Colombia, sin importar su origen político ni su cercanía personal con el presidente electo.

El presidente electo señaló que los nombramientos de su administración se basarán exclusivamente en el mérito, la trayectoria, la integridad y los resultados. «Hombres y mujeres de probada trayectoria, honestidad y resultados, sin importar su origen político ni su cercanía personal conmigo. Los nombramientos en el Gobierno del Tigre no tienen compromiso político. Son libres, transparentes, sin politiquería y, sobre todo, sin corrupción», afirmó el presidente electo. Asimismo, informó que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, ya se encuentra ejecutando esta instrucción.

«Los NUNCA llegaron a la campaña y así mismo deberán llegar al Gobierno», manifestó el presidente electo De La Espriella, al reiterar que la reconstrucción de la Patria Milagro exige abrir las puertas del servicio público a los colombianos con talento, vocación y capacidad que durante décadas fueron ignorados por las prácticas tradicionales de la política.

Aquí más Noticias de Política