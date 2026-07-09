De la alta cocina al menú diario: Nicolás de Zubiría diseña dos nuevas hamburguesas para Kokoriko

Resumen: La tradicional cadena de restaurantes Kokoriko se unió al reconocido chef colombiano Nicolás de Zubiría para lanzar dos nuevas hamburguesas de pollo de autor, denominadas "Dip Francés" y "Buffalo Azul". Esta colaboración busca fusionar conceptos de la alta cocina con el menú cotidiano, ofreciendo una experiencia culinaria premium que eleva el sabor tradicional de la marca sin perder la esencia que la ha caracterizado por más de 50 años. El lanzamiento responde a las nuevas exigencias de los consumidores locales, quienes buscan propuestas sofisticadas y accesibles, y ambos productos ya se encuentran disponibles en todos los restaurantes de la cadena a nivel nacional, así como en sus canales de entrega digital.

La nostalgia gastronómica y la innovación culinaria se dan la mano en la más reciente apuesta de Kokoriko. La icónica marca, que ha acompañado las mesas de los colombianos desde 1969, anunció el lanzamiento de dos nuevas hamburguesas premium desarrolladas en colaboración con el chef Nicolás de Zubiría.

Este proyecto busca abrir un canal de comunicación entre los conceptos de la cocina de autor y los platos de consumo cotidiano, demostrando que la sofisticación no tiene por qué estar reñida con la cercanía y la tradición de una marca con más de cinco décadas de historia.

Las nuevas creaciones: Tradición con un toque de autor

La base de las nuevas recetas sigue siendo el pollo característico de Kokoriko, pero intervenido con perfiles de sabor contemporáneos diseñados minuciosamente por De Zubiría. Las dos opciones que ya se integran al menú son:

Dip Francés: Una opción que combina la textura del pollo crujiente con la suavidad de una salsa alioli y el toque distintivo de la mostaza Dijon, logrando un balance ideal entre notas cremosas y sutilmente dulces.

Buffalo Azul: Diseñada para los paladares que buscan emociones más fuertes e intensas, esta hamburguesa fusiona la potencia de la salsa buffalo con el carácter del queso azul.

Evolución del paladar colombiano

Para los líderes del proyecto, esta alianza responde a un cambio notable en las expectativas del comensal local, quien exige mayor calidad sin abandonar los sabores que le resultan familiares.

«Lo más bonito de este proyecto fue respetar la tradición de Kokoriko y demostrar que no hay que cambiar un sabor que los colombianos ya aman, sino encontrar nuevas formas de disfrutarlo. Es llevar un clásico de siempre a una experiencia más premium».

— Nicolás de Zubiría, chef co-creador.

Por su parte, Luz Fanny González, Directora de la Cadena de Kokoriko, señaló que la colaboración encaja perfectamente con las tendencias actuales del mercado: «El consumidor colombiano de hoy busca experiencias gastronómicas más sofisticadas sin perder la cercanía. Ofrecemos un producto premium, elaborado con ingredientes de primera, al alcance de nuestros clientes».

Disponibilidad

Las nuevas hamburguesas de autor ya se encuentran disponibles en todos los puntos de venta físicos de Kokoriko a nivel nacional. De igual manera, los usuarios pueden solicitarlas a través de los canales digitales de la marca y las principales plataformas de domicilios del país.