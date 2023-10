FOTO. De espaldas, Britney Spears posó desnuda en la playa ¡Dejó ver todo!

in

Britney Spears, la cantante conocida como la princesa del pop, ha estado muy activa en redes sociales, y hace poco publicó una fotografía en la que posaba desnuda en una playa.

Al parecer, un hombre le estaría tomando la foto en la que sale en bola. En redes sociales, la imagen ha generado controversia entre los internautas, quienes bromean con decirle a su padre, Jamie Spears, quien durante 13 ejerció una tutela legal sobre Britney que le costó la enemistad con su hija.

Recordemos que hace poco, la cantante publicó The Woman In Me (en español, La mujer que soy), su libro de memorias que salió a la venta el 24 de octubre en Estados Unidos.

La imagen en la que Britney Spears dejó cientos de comentarios, “Que la contraten en Play Boy”, “Que tiene buen”, “Hay que contactar al papá otra vez”, “Cómo que qué opina. ? Que hace tiempo su salud mental está deteriorada ☹️. Que es algo serio y no es un juego”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en Instagram luego de que algunas cuentas repostearan la imagen.

Britney Spears posó desnuda en la playa, la duda es quién le tomó la foto

