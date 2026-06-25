Resumen: El grano comercializado es solo el 40 % del peso de la cereza del café, mientras que el 60 % restante son subproductos como el mucílago

De desecho contaminante a escudo contra el cáncer: científicos de Medellín investigan los poderes del mucílago de café

Investigadores de Medellín avanzan en un proyecto que busca evaluar los efectos protectores de una sustancia contenida en el café -conocida como mucílago- para prevenir enfermedades como el cáncer colorrectal. La iniciativa es liderada por la Institución Universitaria ITM como ejecutor, en alianza con la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y la firma Natucafé SAS.

Este proyecto, financiado por MinCiencias, nació en respuesta a un panorama alarmante en Colombia: en 2022 se diagnosticaron 11.163 nuevos casos de cáncer colorrectal y fallecieron 5.640 pacientes por esta enfermedad.

«El Grupo de Investigación e Innovación Biomédica de la institución lleva varios años trabajando en la línea del cáncer, especialmente en el colorrectal, porque las estadísticas mundiales y nacionales muestran que es uno de los más prevalentes. En este proyecto, estamos evaluando el efecto del mucílago de café en la prevención de esta enfermedad y en la protección celular», explicó la docente e investigadora del ITM, Sarah Röthlisberger Booth.

Este proyecto aborda además una paradoja agrícola: el grano comercializado es solo el 40 % del peso de la cereza del café, mientras que el 60 % restante son subproductos como el mucílago, una capa gelatinosa que suele desecharse en las aguas residuales, lo cual genera acidez y daños en los ecosistemas. Para mitigar esto, la firma Natucafé SAS concentró el residuo, por sus altos niveles de antioxidantes, para comercializar productos que ahora la ciencia evaluará como escudos biológicos.

“El mucílago de café es muy contaminante, afecta las fuentes hídricas, la fauna y la flora. ¿Qué hicimos nosotros con este subproducto? Lo procesamos y creamos una bebida rica en antioxidantes que ayuda a prevenir enfermedades, gracias a que actúa como regenerador celular, beneficiando la salud humana”, afirmó el caficultor antioqueño, Rigoberto Franco.

El factor más innovador del proyecto es su ruptura metodológica mediante el uso de cultivos celulares tridimensionales (3D), a diferencia de los modelos planos tradicionales (2D).

«En el mucílago de café encontramos antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, las cardiovasculares y las neurodegenerativas. Además, el producto tiene el valor agregado de contener fibra, la cual atrapa el agua y genera un gel que mejora la digestión. Esto hace que sea una bebida apta y beneficiosa para que toda la población la consuma en cualquier momento del día», agregó la nutricionista de la Universidad de Antioquia, Mariana Urán.

Este modelo de vanguardia, sustentado en una investigación previa del ITM, permitirá a la ciencia colombiana descifrar de manera fidedigna los mecanismos moleculares protectores de los derivados del café, lo que podría transformar un problema ambiental en una solución de salud pública.