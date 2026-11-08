Resumen: Hamilton fue el invitado sorpresa de Manuel Turizo en el medio tiempo del NFL Madrid Game 2026 en el estadio Santiago Bernabéu, donde cantó YO YO junto a Zaider. El cartagenero cierra una semana con dos lanzamientos y prepara gira por Colombia con cierre en el Movistar Arena de Bogotá en 2027.

¡De Cartagena al Bernabéu! Hamilton brilló junto a Manuel Turizo y Zaider en el medio tiempo de la NFL

El artista cartagenero Hamilton fue el invitado sorpresa de Manuel Turizo durante el espectáculo de medio tiempo del NFL Madrid Game 2026, celebrado este domingo 8 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

El AfroRockStar colombiano se sumó a Turizo y al también cartagenero Zaider para interpretar “YO YO”, la canción que los tres acaban de lanzar, durante el descanso del partido entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, correspondiente a la temporada internacional de la liga de fútbol americano.

La NFL había anunciado previamente a Manuel Turizo como el protagonista del halftime show del juego en Madrid, y la aparición de Hamilton fue una de las sorpresas de la presentación, que llevó los sonidos afrocaribeños de Colombia ante una audiencia internacional.

El NFL Madrid Game hace parte de la temporada internacional de la liga de fútbol americano, que cada año lleva partidos oficiales fuera de Estados Unidos. Por segundo año consecutivo, el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, fue la sede del compromiso en España.

Una semana soñada para Hamilton

La presentación en el Santiago Bernabéu cierra una semana de alto vuelo para el cartagenero. El pasado viernes 6 de noviembre estrenó “Arroz con Huevo”, su colaboración con la superestrella panameña SECH, una canción que reúne a dos artistas afrodescendientes latinoamericanos y que celebra la identidad, la cultura y los sonidos del Caribe.

Días después llegó “YO YO” junto a Manuel Turizo y Zaider, el mismo tema que los tres artistas colombianos cantaron este domingo en el medio tiempo del partido de la NFL en Madrid. Así, entre lanzamiento, lanzamiento y un escenario histórico, el 2026 sigue consolidándose como el año del AfroRockStar colombiano.

Zaider, también nacido en Cartagena, ha sido uno de los aliados musicales más constantes de Hamilton, con quien ha unido voces en canciones como “Quién Me Mandó?”. Juntos volvieron a encontrarse en “YO YO” y ahora en uno de los escenarios deportivos más grandes del planeta.

De Cartagena al mundo: la trayectoria de Hamilton

Leimor Hamilton Solera, conocido artísticamente como Hamilton, nació en Cartagena de Indias en 1999. Influenciado por sus raíces afrocaribeñas, presentó su primer EP, “Los Reyes del Mar”, a comienzos de 2024, y desde entonces ha encadenado colaboraciones con algunos de los nombres más grandes de la música urbana, como “A poca luz” junto a Ryan Castro y “Atardecer” con Lenny Tavárez y Justin Quiles.

En 2025 presentó “AFROROCKSTAR”, su primer álbum de estudio, un trabajo de 21 canciones con colaboraciones de artistas como Farruko, Maluma, Nanpa Básico, De La Ghetto, Kapo y Mau y Ricky, con el que consolidó una propuesta musical que mezcla afrobeats, música urbana, dancehall y ritmos del Caribe colombiano.

Su ascenso también se ha reflejado en los reconocimientos. En 2026, la revista Forbes Colombia lo destacó en la portada de su esperada lista “30 Under 30”, fue el único colombiano seleccionado para la iniciativa YouTube Foundry y sumó seis nominaciones a los Premios Nuestra Tierra, dos nominaciones a los Premios Tu Música Urbano y su primera nominación a Premio Lo Nuestro. Durante este año también ha compartido escenario con artistas como Ryan Castro y J Balvin.

Lo que viene: gira por Colombia y concierto en el Movistar Arena

Mientras celebra su paso por Madrid, Hamilton ya prepara su próximo reto: “El Pelaito de CTG Colombia Tour 2026/27”, una gira que comenzará en Cartagena y recorrerá ocho ciudades del país, entre ellas Medellín, Barranquilla, Cali y Santa Marta.

La gira culminará el 3 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá, donde el cartagenero realizará su primer concierto en solitario en el recinto, el show más importante de su carrera hasta ahora y antesala de su próximo álbum, “El Pelaito de CTG”.

Con su aparición en el Santiago Bernabéu, Hamilton suma un nuevo hito a una carrera que continúa creciendo desde sus raíces en Cartagena hacia escenarios de mayor alcance, y confirma que la internacionalización del AfroRockStar colombiano es un hecho.