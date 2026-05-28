De Buenaventura a la cima: Topboy TGR hace historia al superar el millón de reproducciones en 24 horas

Resumen: El artista urbano Topboy TGR, oriundo de Buenaventura, marcó un hito histórico para el Pacífico colombiano al superar el millón de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas con su lanzamiento “Más de Ahí Remix”, en colaboración con Eladio Carrión y Sech. Este logro lo impulsó al segundo lugar de las tendencias musicales en Colombia, ubicándose únicamente por detrás de Shakira y convirtiéndolo en el primer artista de su región en alcanzar esta cifra en tiempo récord. Sumado al reciente éxito de su tema “Como Estás”, el cantante ha logrado mantener dos canciones en los listados de popularidad simultáneamente, consolidando a la nueva ola del trap local y proyectando el talento emergente de Buenaventura hacia la industria urbana internacional.

El talento del Pacífico colombiano sigue rompiendo fronteras. El artista urbano Topboy TGR, oriundo de Buenaventura, ha marcado un hito sin precedentes en la escena musical nacional al superar el millón de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas con su más reciente lanzamiento, “Más de Ahí Remix”.

Este exitoso sencillo, que cuenta con la colaboración de pesos pesados del género como Eladio Carrión y Sech, se posicionó rápidamente en el puesto #2 de las tendencias musicales de YouTube Colombia. Este logro cobra aún más relevancia al notar que el único lanzamiento que logró superar al artista bonaverense en la lista fue “Dai Dai” de la barranquillera Shakira, lo que ubica al trap del Pacífico en la misma conversación que las superestrellas globales.

Una racha de éxitos para el Pacífico

Este récord de velocidad en reproducciones convierte a Topboy TGR en el primer artista de su región en alcanzar estas cifras en tan poco tiempo, pero no es un golpe de suerte aislado.

Apenas unos días atrás, el artista ya había celebrado otro millón de visualizaciones con su tema “Como Estás”, el cual también logró escalar a las tendencias digitales. Con este panorama, el cantante ha logrado posicionar dos de sus canciones en los listados de popularidad de manera simultánea en un periodo de menos de dos semanas, consolidando su estatus como una de las figuras más prometedoras de la nueva ola del trap colombiano.

El sonido de la calle y la identidad regional

El ascenso de Topboy TGR es el resultado de un proyecto forjado desde las calles de Buenaventura. Su música se caracteriza por retratar las vivencias del barrio, mantener viva la identidad del Pacífico y apostar por un sonido crudo y auténtico. Canciones como “Salsero”, “Moschino”, “Drippin” y “Supersayayin” ya venían pavimentando su camino al éxito.

Además, su rol dentro del colectivo Trap Season ha sido fundamental para estructurar y visibilizar el movimiento urbano de la región, logrando que los sonidos y las historias locales resuenen ahora en plataformas de alcance internacional.

Más allá de los números y las posiciones en los rankings, el triunfo de “Más de Ahí Remix” representa un triunfo colectivo: es un paso firme hacia la visibilidad de los artistas emergentes del Pacífico colombiano, demostrando que desde Buenaventura se está exportando trap de calidad para toda Latinoamérica.

De Buenaventura a la cima: Topboy TGR hace historia al superar el millón de reproducciones en 24 horas