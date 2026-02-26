¡De Bogotá para el Mundo! Presidente de Santa Fe pide “ascenso” inmediato para los árbitros que los ‘derrotaron’

Con un sarcasmo sublime, el presidente de Santa Fe pide a la FIFA que los árbitros del partido dirijan el Mundial. Foto: Atlético Nacional

Resumen: Tras la derrota 2-1 ante Atlético Nacional, el presidente de Santa Fe, Luis Eduardo Méndez, decidió "trolear" al sistema arbitral con una carta cargada de un sarcasmo sublime: en lugar de quejarse formalmente —algo que suele terminar en el olvido—, solicitó a la Federación que recomiende urgentemente a la terna y al VAR ante la FIFA para dirigir la final del próximo Mundial. Con un humor ácido que busca evadir sanciones, Méndez ironiza sobre el "excelso" nivel de los jueces, lamentando incluso que, si Gianni Infantino se los lleva para la cita mundialista, nuestra liga se quedaría huérfana de tanto "talento" justo en las finales.

En el fútbol colombiano, donde las quejas contra el arbitraje son el pan de cada día y suelen terminar en el fondo de un cajón polvoriento de la DIMAYOR, el presidente de Independiente Santa Fe, Luis Eduardo Méndez, ha decidido que, si no puede vencer al sistema, al menos lo va a trolear con elegancia.

Tras la derrota 2-1 ante Atlético Nacional, y con la certeza de que enviar una carta de protesta formal es tan útil como intentar inflar un balón pinchado, Méndez redactó un comunicado que es una verdadera obra maestra del sarcasmo fino.

¿Queja? ¡No, recomendación de lujo! En lugar de pedir sanciones, el directivo cardenal le solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol que envíe “urgentemente” el perfil del árbitro y de toda la terna del VAR directamente a la FIFA y a las manos de Gianni Infantino.

“La intención es que desde ya lo tengan en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso para dirigir la final de este certamen”, reza la carta con una seriedad que asusta.

Méndez, en un movimiento de ajedrez para evitar multas por “irrespeto”, ha optado por “alabar” el desempeño arbitral. Básicamente, les está diciendo que son demasiado buenos para nuestra humilde liga y que el mundo merece disfrutar de sus particulares decisiones.

El toque final de humor negro llega cuando el presidente expresa su “profunda preocupación”:

Si la FIFA le hace caso, lo cual sería el milagro del siglo, estos árbitros serían citados un mes antes del Mundial, lo que a su juicio representaría una ‘tragedia’ para nuestra liga se quedaría sin su talento justo en las instancias finales!

Méndez no olvidó mencionar al VAR, comparando su actuación con el polémico partido entre Llaneros y Medellín.

Asume, con una sonrisa cínica entre líneas, que las consecuencias para los encargados de la tecnología serán “las mismas”, es decir, probablemente nada, pero lo dice con la tranquilidad de quien ya lo ha visto todo.

En conclusión, Santa Fe, a través de su presidente, no perdió por un error arbitral; perdió porque el nivel del arbitraje fue tan “estratosférico” que solo los ojos de Infantino podrían apreciarlo.

Habrá que ver si en Zúrich ya están preparando los tiquetes para los nuevos “embajadores” del silbato colombiano, si es que la petición de Méndez surte efecto.

