Con Dayro: El último y nos vamos… pal Mundial: titulares para buscar la victoria ante Bolivia

Néstor Lorenzo anunció los titulares con los que la Selección Colombia buscará una victoria ante Bolivia.
Este será el último juego de la ‘tricolor’ en el estadio Metropolitano de Barranquilla durante las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Para el compromiso, la ´tricolor’ formará con Camilo Vargas, Jhon Janer Lucumí, Santiago Arias y Richard Ríos.
Asimismo, serán titulares Luis Díaz, Jhon Córdoba, James Rodríguez, Jhon Arias, Johan Mojica, Jefferson Lerma Davinson Sánchez.
En el banco de suplentes Lorenzo contará con David Ospina, Kevin Mier, Andrés Felipe Román y Álvaro Angulo.
También serán suplentes, Jorge Carrascal, Yerry Mina, Juan Camilo Portilla, Dayro Moreno, Marino Hinestroza, Luis Suárez, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz
Sin duda, la gran mayoría de los futboleros del país esperan que Dayro sea tenido en cuenta en el compromiso.
Incluso, muchos, tienen la fe que de los pies del máximo artillero del fútbol colombiano en toda la historia, salga la anotación de la clasificación.
La victoria deja a la tricolor lista, sin embargo, otros resultados también le servirían, por ejemplo un empate en Barranquilla y una derrota de Venezuela contra Argentina.
