Con Dayro: El último y nos vamos… pal Mundial: titulares para buscar la victoria ante Bolivia

    Con la esperanza de que Dayro Moreno tenga la oportunidad de jugar algunos minutos, la Selección Colombia va por un triunfo con estos titulares. Foto: FCF
    Resumen: El técnico Néstor Lorenzo ha confirmado la alineación titular de la Selección Colombia para su crucial partido contra Bolivia, el último en Barranquilla en las eliminatorias. La formación contará con figuras como Camilo Vargas, Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias. En el banco de suplentes, destacan jugadores como David Ospina y Yerry Mina, además de Dayro Moreno, cuya inclusión es altamente esperada por los aficionados, quienes sueñan con que su gol asegure la clasificación de la 'tricolor' al Mundial. Una victoria sellaría el pase de Colombia, aunque otros resultados también podrían favorecerles.

    Néstor Lorenzo anunció los titulares con los que la Selección Colombia buscará una victoria ante Bolivia.

    Este será el último juego de la ‘tricolor’ en el estadio Metropolitano de Barranquilla durante las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

    Para el compromiso, la ´tricolor’ formará con Camilo Vargas, Jhon Janer Lucumí, Santiago Arias y Richard Ríos.

    Asimismo, serán titulares Luis Díaz, Jhon Córdoba, James Rodríguez, Jhon Arias, Johan Mojica, Jefferson Lerma Davinson Sánchez.

    En el banco de suplentes Lorenzo contará con David Ospina, Kevin Mier, Andrés Felipe Román y Álvaro Angulo.

    También serán suplentes, Jorge Carrascal, Yerry Mina, Juan Camilo Portilla, Dayro Moreno, Marino Hinestroza, Luis Suárez, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz

    Sin duda, la gran mayoría de los futboleros del país esperan que Dayro sea tenido en cuenta en el compromiso.

    Incluso, muchos, tienen la fe que de los pies del máximo artillero del fútbol colombiano en toda la historia, salga la anotación de la clasificación.

    La victoria deja a la tricolor lista, sin embargo, otros resultados también le servirían, por ejemplo un empate en Barranquilla y una derrota de Venezuela contra Argentina.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Lo más reciente

