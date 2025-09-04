Con Dayro: El último y nos vamos… pal Mundial: titulares para buscar la victoria ante Bolivia

Resumen: El técnico Néstor Lorenzo ha confirmado la alineación titular de la Selección Colombia para su crucial partido contra Bolivia, el último en Barranquilla en las eliminatorias. La formación contará con figuras como Camilo Vargas, Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias. En el banco de suplentes, destacan jugadores como David Ospina y Yerry Mina, además de Dayro Moreno, cuya inclusión es altamente esperada por los aficionados, quienes sueñan con que su gol asegure la clasificación de la 'tricolor' al Mundial. Una victoria sellaría el pase de Colombia, aunque otros resultados también podrían favorecerles.