¡Dayro Moreno es un grande! Le regaló su camiseta de la ‘tricolor’ al Arriero Herrera

En un emotivo acto de agradecimiento, el delantero colombiano Dayro Moreno, reciente convocado a la selección nacional, ha conmovido a sus compañeros y a la afición.

Lo hizo al regalarle su camiseta de la Selección Colombia a Hernán Darío «El Arriero» Herrera.

El gesto se produjo en medio de una jornada de entrenamiento con el Once Caldas, equipo al que Dayro regresó después de su importante llamado a la tricolor.

La convocatoria de Moreno no fue casualidad. El «Arriero» Herrera fue una de las voces más insistentes para que el técnico de la selección, Néstor Lorenzo, le diera una nueva oportunidad a Dayro.

Tras casi una década de ausencia en el equipo nacional, Dayro recibió esa nueva oportunidad para la doble jornada de eliminatorias contra Bolivia y Venezuela, partidos cruciales para la clasificación al Mundial de 2026.

El regreso de Dayro a la cancha, vistiendo los colores de su club, trajo consigo una gran sorpresa.

El jugador se presentó con la camiseta que le fue asignada en la selección y se la entregó al «Arriero», como un homenaje a su lealtad y apoyo incondicional.

La camiseta, un símbolo de su regreso a la élite del fútbol nacional, ahora adorna el vestuario de uno de los técnicos más respetados del fútbol colombiano.

La reacción de Herrera fue inmediata y llena de emoción. El técnico, visiblemente conmovido, se puso la camiseta amarilla de inmediato, mostrando con orgullo el gesto de su jugador.

Este gesto de Dayro Moreno no solo es un acto de gratitud, sino que también es una prueba de la estrecha relación entre jugador y técnico.

