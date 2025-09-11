¡Dayro Moreno es un grande! Le regaló su camiseta de la ‘tricolor’ al Arriero Herrera

Minuto30
    Dayro Moreno, emocionado, sorprende a su técnico "El Arriero" Herrera regalándole su camiseta de la selección. Foto: Once Caldas DAF
    Resumen: En un emotivo gesto de gratitud, el futbolista Dayro Moreno, recientemente convocado a la selección de Colombia, le regaló su camiseta de la "tricolor" al técnico Hernán Darío "El Arriero" Herrera. Este acto, que tuvo lugar durante un entrenamiento del Once Caldas, fue un homenaje al Arriero por su apoyo incondicional y por haber insistido para que el técnico de la selección, Néstor Lorenzo, le diera a Dayro una nueva oportunidad en el equipo nacional después de casi una década. Herrera, visiblemente conmovido, se puso la camiseta de inmediato, simbolizando así el fuerte vínculo entre ambos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un emotivo acto de agradecimiento, el delantero colombiano Dayro Moreno, reciente convocado a la selección nacional, ha conmovido a sus compañeros y a la afición.

    Lo hizo al regalarle su camiseta de la Selección Colombia a Hernán Darío «El Arriero» Herrera.

    El gesto se produjo en medio de una jornada de entrenamiento con el Once Caldas, equipo al que Dayro regresó después de su importante llamado a la tricolor.

    La convocatoria de Moreno no fue casualidad. El «Arriero» Herrera fue una de las voces más insistentes para que el técnico de la selección, Néstor Lorenzo, le diera una nueva oportunidad a Dayro.

    Foto: Once Caldas DAF

    Tras casi una década de ausencia en el equipo nacional, Dayro recibió esa nueva oportunidad para la doble jornada de eliminatorias contra Bolivia y Venezuela, partidos cruciales para la clasificación al Mundial de 2026.

    El regreso de Dayro a la cancha, vistiendo los colores de su club, trajo consigo una gran sorpresa.

    El jugador se presentó con la camiseta que le fue asignada en la selección y se la entregó al «Arriero», como un homenaje a su lealtad y apoyo incondicional.

    Foto: Once Caldas DAF

    La camiseta, un símbolo de su regreso a la élite del fútbol nacional, ahora adorna el vestuario de uno de los técnicos más respetados del fútbol colombiano.

    La reacción de Herrera fue inmediata y llena de emoción. El técnico, visiblemente conmovido, se puso la camiseta amarilla de inmediato, mostrando con orgullo el gesto de su jugador.

    Foto: Once Caldas DAF

    Este gesto de Dayro Moreno no solo es un acto de gratitud, sino que también es una prueba de la estrecha relación entre jugador y técnico.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

