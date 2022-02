Dayana Jaimes dio contundente respuesta del por qué no publica recuerdos de Martín Elías

in

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz, decidió conversar con sus seguidores en las redes sociales y un seguidor le dejó una pregunta sobre el hijo del Cacique.

«¿Por qué no montas recuerdos con Martín?», le escribieron a Dayana en su dinámica de preguntas y respuestas.

Dayana decidió no quedarse callada y contestar de forma contundente el mensaje de su seguidor.

«Jamás me incomodaría hablar de Martín y aprovecho para explicar que los recuerdos se llevan en la mente y en el corazón», empezó diciendo la periodista.

Dayana Jaimes, la viuda de Martín Elías

La viuda del cantante también continuó diciendo: «He aprendido a ser prudente con este tipo de preguntas que todo el tiempo me hacen. En muchas ocasiones me llamaron oportunista por hablar de él, y en otras mala porque no lo hago. El ser humano es tan incomprensible», concluyó el mensaje de la mamá de Paula Elena.

